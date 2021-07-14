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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Он был для меня старшим товарищем». Радимов — о тренере Марке Рубине

20:25
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита-2», выпускник футбольной школы «Смена» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем первом тренере Марке Рубине, который сегодня, 14 июля, ушел из жизни в возрасте 73 лет.

«Это был мой первый детский тренер в школе «Смена», Марк Абрамович тренировал меня с семи до 16 лет. Он меня научил всем азам футбола, а также многим жизненным принципам. Я благодарен ему за это. Он был для меня старшим товарищем. Марк Абрамович имел большое уважение в своей профессии. Он был по-настоящему порядочным человеком. Я часто с ним общался, а моя мама с ним дружила», — рассказал «СЭ» Радимов.

Марк Рубин начал карьеру тренера в 1972 году в псковском клубе «Электрон». Он работал в СДЮШОР «Смена», а также возглавлял Центр лицензирования тренеров.

(Евгений Черепанов)

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