Аджоев о НФЛ: «Лига с каждым годом набирает обороты. Всех участников объединяет любовь к футболу»

Президент Народной футбольной лиги (НФЛ) Гурам Аджоев поздравил участников турнира с днем рождения лиги.

«Хотелось бы всех поздравить с очередным днем рождения Народной Футбольной Лиги. Ровно 8 лет назад было объявлено о создании Лиги, которая с каждым годом набирает обороты. Позади семь Всероссийских фестивалей, два международных турнира и в этом году мы готовимся провести два фестиваля: в начале лета среди игроков 45+, а осенью — в новом для всех нас формате 50+. Среди игроков, выступающих в НФЛ, люди разных профессий и разного социального статуса. Но всех нас объединяет любовь к футболу и стремление добиваться наивысших достижений. Я благодарен каждому из вас, кто играет и следит за развитием Лиги», — сказал Аджоев.

НФЛ была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди людей старше 45 лет.