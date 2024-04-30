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«У своих ворот»

Сегодня, 18:45

Митрофанов рассказал, для чего нужен турнир развития УЕФА в России

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о пользе турнира развития УЕФА в России.

«Мы организуем турнир развития, чтобы посмотреть на команду в официальном международном соревновании, которое является дополнительным стимулом в том числе в плане игры с соперниками, с которыми нет возможности соревноваться в ежедневном режиме, — сказал Митрофанов. — Организуем, чтобы показать доступность, открытость, комфортность, безопасность нашей страны и наших соревнований. Показать и обратить внимание, что доводы о том, что в России нельзя проводить международные соревнования и матчи из-за вопросов безопасности, неправильные», — сказал Митрофанов ТАСС.

С 23 по 29 апреля в Волгограде во второй раз прошел турнир развития УЕФА. Его победителем стала юношеская сборная России (игроки не старше 16 лет). Соперниками команды были сборные Сербии, Казахстана и Ганы.

Источник: ТАСС
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