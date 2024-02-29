В Паралимпийском комитете Сербии назвали соглашение с РФС отличной возможностью для получения международного опыта

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Сербии Боян Ячимович ответил на вопрос «СЭ» об организации матча против сборной России для футболистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Что для вас значит это соглашение о проведении матча с ОВЗ?

— Это прекрасная возможность усилить наше взаимодействие. В прошлом мы отлично общались с нашими друзьями из ПКР, надеемся сохранить его и в будущем. Эта игра — классная возможность для наших спортсменов получить опыт международных соревнований. Мы с нетерпением ждем этого.

— Насколько важно взаимодействовать именно с Россией?

— Мы знаем, что есть виды спорта, где Россия достигла наивысшего уровня. Особенно в Паралимпийской движении. Мы взаимодействовали, особенно по вопросам зимних видов спорта. Лучшие паралимпийцы, которые занимаются легкой атлетикой также из России. У вас высокий уровень команд, которые играют в blind football. Они могут приобрести опыт и развить свои навыки в матчах с российскими спортсменами.

— То есть россияне в blind football — топ-сборная?

— Совершенно точно.

Ранее руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин сообщил «СЭ» подробности матча между сборными России и Сербии для футболистов с ОВЗ.