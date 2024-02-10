Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

10 февраля, 17:53

Сборные «Спартака» и мира сыграют в финале Кубка легенд

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спартак» и сборная мира сыграют в финальном матче Кубка легенд по футболу.

В матчах группового этапа московский клуб обыграл легенд «Локомотива» (13:8) и ЦСКА (3:1). Сборная мира оказалась сильнее легенд «Динамо» (9:7) и «Зенита» (9:7).

Кубок легенд проходит с 10 по 11 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В турнире участвуют «Легенды Зенита», «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо», «Легенды ЦСКА», а также «Сборная мира».

16-й розыгрыш Кубка легенд имени Константина Еременко проходит в новом формате. На предыдущих турнирах выступали сборные, составленные из известных игроков, завершивших карьеру. 14 раз победителем становилась сборная России, один раз соревнования выиграла сборная звезд.

6
2
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В новом сезоне ЮФЛ сыграют 18 команд

Бывший защитник «Зенита» Мейру не испугался морозов во время Кубка легенд в Москве
Новости
RSS RSS
Все новости