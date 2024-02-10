Сборные «Спартака» и мира сыграют в финале Кубка легенд

«Спартак» и сборная мира сыграют в финальном матче Кубка легенд по футболу.

В матчах группового этапа московский клуб обыграл легенд «Локомотива» (13:8) и ЦСКА (3:1). Сборная мира оказалась сильнее легенд «Динамо» (9:7) и «Зенита» (9:7).

Кубок легенд проходит с 10 по 11 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В турнире участвуют «Легенды Зенита», «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо», «Легенды ЦСКА», а также «Сборная мира».

16-й розыгрыш Кубка легенд имени Константина Еременко проходит в новом формате. На предыдущих турнирах выступали сборные, составленные из известных игроков, завершивших карьеру. 14 раз победителем становилась сборная России, один раз соревнования выиграла сборная звезд.