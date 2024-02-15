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«У своих ворот»

15 февраля, 18:41

Гендиректор «Тосно» Матюшенко отметил, что за былые заслуги место во второй лиге не получить

Алина Савинова
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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко ответил на вопрос, когда команда планирует вернуться в профессиональный футбол.

«У нас в планах чемпионат Ленобласти и Северо-Запад. Этот турнир дает хорошую почву для просмотра того, кто нам нужен. Плюс просмотреть футболистов. Как скоро может произойти возвращение «Тосно» в профессиональный футбол? Чем быстрее, тем лучше. Сейчас это все обговаривается. Тут перспективы не только основной команды, но и Академии. Нужно, чтобы Академия играла в ЮФЛ», — приводит «Спорт День за Днем» слова Матюшенко.

По словам генерального директора, сейчас не представляется возможным получить место во второй лиге за былые заслуги.

«Уже нет. Сейчас нужно выиграть хотя-бы кубок или чемпионат. Скажем так — быть в призах. В любом случае мы будем ставить задачи пробиться выше, чем мы находимся сейчас», — добавил Матюшенко.

«Тосно» был основан в 2013 году, а расформирован в 2018-м в связи с финансовыми проблемами. Весной 2023-го стало известно о возрождении команды. В прошлом году «Тосно» участвовал в первенстве ОФФ «Северо-Запад» среди команд третьего дивизиона.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
ФК Тосно
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