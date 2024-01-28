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«У своих ворот»

Сегодня, 17:10

В Академии «Зенита» стартовал Кубок дружбы

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28 января в манеже Академии «Зенита» открылся IX международный турнир Кубок дружбы. В нем сыграют юношеские команды из Петербурга и Белоруссии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, директор Академии сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, заместитель председателя правления по спортивному развитию Андрей Аршавин и первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

— Чем обусловлен выбор соперника на Кубок Дружбы? Во-первых, у нас установились хорошие отношения с Белорусской федерацией футбола: мы проводим матчи — и такие, как на этом турнире, и с участием сборных, — объяснил Андрей Аршавин. — Плюс наши тренеры ездят учиться в Белоруссию, потому что в России для своих мест не хватает, и нам идут навстречу наши друзья, братья из Белоруссии.

Матчи в рамках IX международного Кубка дружбы пройдут 28 и 29 января в «Газпром» — Академии «Зенита», а 3 и 4 февраля — в Минске.

Андрей Аршавин
ФК Зенит
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