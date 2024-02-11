Бывший защитник «Зенита» Мейру не испугался морозов во время Кубка легенд в Москве

Бывший защитник «Зенита», португалец Фернанду Мейру рассказал о своих впечатлениях от участия в Кубке легенд, который проходит в Москве.

«Все прекрасно, впервые в жизни я сыграл против «Зенита». Но я счастлив быть в финале. Мы общаемся с командами на разных языках, но главный из них — язык футбола. Мы понимаем друг друга. Павел Погребняк — это все еще фантастический футболист, против которого всегда сложно играть, но я рад нашему соревнованию здесь.

Как оценю погоду? Я жил в Санкт-Петербурге три года, я видел и минус 30 градусов в Санкт-Петербурге. Но я очень счастлив, что мы играем на качественном стадионе внутри. Да, я рад вернуться в Москву и Россию. Я участвовал в турнире на протяжении многих лет, чему очень рад», — приводит ТАСС слова Мейру.

Фернанду Мейру выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год, вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Вместе со сборной мира Мейру вышел в финал Кубка легенд-2024, в котором сыграет против ветеранов «Спартака».