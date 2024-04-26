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«У своих ворот»

Сегодня, 17:40

Митрофанов рассказал о взаимодействии РФС с командами из Крыма, ДНР и ЛНР

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о взаимодействии РФС с командами из Крыма, ДНР и ЛНР.

— Как сейчас РФС взаимодействует с командами Крыма? И есть ли общение с командами из ДНР и ЛНР?

— Вы знаете, что развитием футбола на территории Крыма занимается Крымский футбольный союз. Что касается ДНР и ЛНР, там создан турнир «Содружество» от Министерства спорта. В нем играют любительские команды.

В сезоне-2023/24 второй лиги принимают участие два клуба из Крыма — «Севастополь» и «Рубин» из Ялты.

Объединенный чемпионат лиги «Содружество» стартовал в марте 2024 года. В нем принимают участие команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Крыма.

РФС
Максим Митрофанов
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