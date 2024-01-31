В новом сезоне ЮФЛ сыграют 18 команд

Российский футбольный союз утвердил состав участников Молодежной футбольной лиги и Юношеской футбольной лиги на следующий сезон.

В новом сезоне ЮФЛ расширится с 14 до 18 команд. К участникам добавятся песчанокопская «Чайка», екатеринбургский «Урал», «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга и московская «Родина». В новом сезоне МФЛ сыграют 20 команд.

Календари турниров и дата начала нового сезона будут опубликованы дополнительно. Розыгрыши пройдут по системе весна-осень.