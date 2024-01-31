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«У своих ворот»

31 января, 10:52

В новом сезоне ЮФЛ сыграют 18 команд

Сергей Разин
корреспондент
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Российский футбольный союз утвердил состав участников Молодежной футбольной лиги и Юношеской футбольной лиги на следующий сезон.

В новом сезоне ЮФЛ расширится с 14 до 18 команд. К участникам добавятся песчанокопская «Чайка», екатеринбургский «Урал», «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга и московская «Родина». В новом сезоне МФЛ сыграют 20 команд.

Календари турниров и дата начала нового сезона будут опубликованы дополнительно. Розыгрыши пройдут по системе весна-осень.

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1111517
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