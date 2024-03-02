Министр спорта встретился с финалистами проекта «1000 юных футболистов»

2 марта на стадионе ЦСКА проходит церемония награждения детей в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ПФК ЦСКА «1000 юных футболистов».

Финалистов проекта наградит министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, полузащитник ЦСКА Максим Мухин, заместитель генерального директора ЦСКА Владимир Юрин и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

«От вас зависит будущее российского спорта. Мечта у вас, наверное, уже есть. Хочу пожелать вам, чтобы она реализовалась. Спасибо регионам, командам, семьям которые поддержали. Спорт — это важный фактор укрепления семьи. Мы все рады, что живем в нашей стране, хочу пожелать оставаться преданными стране», — сказал Матыцин.

В рамках проекта тренеры академии ЦСКА проводили в городах России серию футбольных мастер-классов для детей от 5 до 15 лет.