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Победы над Данией недостаточно. Что нужно сборной России, чтобы выйти в плей-офф молодежного Евро

28 марта 2021, 23:58
28 марта. Молодежный Евро-2021. Россия — Франция — 0:2. Фото РФС.
28 марта. Молодежный Евро-2021. Россия — Франция — 0:2. Фото РФС.
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В матче второго тура молодежного чемпионата Европы сборная России уступила Франции (0:2) и заметно усложнила себе задачу выхода из группы. Команда Михаила Галактионова займет место в двойке сильнейших и пробьется в четвертьфинал турнира, если:

— обыграет Данию с разницей в два и более мяча, а Франция победит Исландию. В таком случае будет подсчитываться разность мячей в очных встречах тройки лидеров. У Франции, уступившей в первом туре, она точно будет положительной (2-1), россиянам же будут необходимы положительные (при победе в три мяча) или хотя бы нейтральные показатели (при победе в два гола).

— обыграет Данию, а Франция потеряет очки с Исландией;

— сыграет вничью с Данией, а Франция уступит Исландии;

— проиграет Дании, а Исландия победит Францию в два или три мяча. При равенстве очков будет считаться разность мячей в закрутке среди трех команд. У нашей сборной разность составит «+1» (4-3), у оппонентов «0» и «-1» в зависимости от счета.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

2

2

0

0

3-0

6

2. Франция

2

1

0

1

2-1

3

3. Россия

2

1

0

1

4-3

3

4. Исландия

2

0

0

2

1-6

0

При равенстве очков команды применяются следующие дополнительные критерии:

— результат матча или результаты матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— лучшая разность мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;

— лучший дисциплинарный рейтинг (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);

— рейтинг УЕФА для молодежных сборных.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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