Победы над Данией недостаточно. Что нужно сборной России, чтобы выйти в плей-офф молодежного Евро

В матче второго тура молодежного чемпионата Европы сборная России уступила Франции (0:2) и заметно усложнила себе задачу выхода из группы. Команда Михаила Галактионова займет место в двойке сильнейших и пробьется в четвертьфинал турнира, если:

— обыграет Данию с разницей в два и более мяча, а Франция победит Исландию. В таком случае будет подсчитываться разность мячей в очных встречах тройки лидеров. У Франции, уступившей в первом туре, она точно будет положительной (2-1), россиянам же будут необходимы положительные (при победе в три мяча) или хотя бы нейтральные показатели (при победе в два гола).

— обыграет Данию, а Франция потеряет очки с Исландией;

— сыграет вничью с Данией, а Франция уступит Исландии;

— проиграет Дании, а Исландия победит Францию в два или три мяча. При равенстве очков будет считаться разность мячей в закрутке среди трех команд. У нашей сборной разность составит «+1» (4-3), у оппонентов «0» и «-1» в зависимости от счета.

И В Н П М О 1. Дания 2 2 0 0 3-0 6 2. Франция 2 1 0 1 2-1 3 3. Россия 2 1 0 1 4-3 3 4. Исландия 2 0 0 2 1-6 0

При равенстве очков команды применяются следующие дополнительные критерии:

— результат матча или результаты матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— лучшая разность мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;

— лучший дисциплинарный рейтинг (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);

— рейтинг УЕФА для молодежных сборных.