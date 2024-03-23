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23 марта, 18:16

Молодежная сборная России разгромила «Насиональ»

Виктория Кравченко
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Сборная России U21 победила «Насиональ» в товарищеском матче — 7:2.
Фото РФС

Молодежная сборная России разгромила уругвайский «Насиональ» U21 в товарищеском матче — 7:2. Игра проходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай).

Артем Быковский и Илья Родионов оформили дубль, также по голу забили Кирилл Глебов, Александр Чупаев и Игорь Дмитриев.

Во втором тайме вратарь Даниил Худяков отразил удар с пенальти.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Товарищеский матч

«Насиональ» Монтевидео U21 (Уругвай) — Россия U21 — 2:7 (0:3)

Голы: Глебов, 18 (0:1). Быковский, 28 — с пенальти (0:2). Быковский, 30 (0:3). , 47 (1:3). Родионов, 63 (1:4). , 71 (2:4). Чупаев, 80 (2:5). Родионов, 84 (2:6). Дмитриев, 90+1 — с пенальти (2:7).

Россия U21: Худяков, Бозов (Коледин, 81), Рожков (Кирш, 81), Бардачев, Глебов (Рядно, 81), Васильев (Чобанов, 62), Салтыков (Родионов, 62), Пузанов (Кучугура, 81), Быковский (Дмитриев, 62), Ишков (Чупаев, 62), Смелов.

В первой игре в Уругвае команда Ивана Шабарова обыграла молодежную сборную страны со счетом 1:0. Заключительный матч в Уругвае молодежная сборная России проведет 25 марта против команды «Монтевидео Сити Торке» U21.

Молодежная сборная России по футболу
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