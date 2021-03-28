Молодежная сборная России проиграла Франции на Евро-2021, пропустив два гола с пенальти
Молодежная сборная России потерпела поражение в матче против команды Франции в рамках чемпионата Европы-2021. Во втором туре группового этапа россияне уступили со счетом 0:2.
Оба гола в ворота Александра Максименко влетели в первом тайме: французы дважды реализовали пенальти. Причем оба раза одиннадцатиметровые в ворота России назначались после ошибок защитника Павла Маслова.
Франция набрала 3 очка и обошла Россию, у которой также осталось 3 очка, в турнирной таблице, поднявшись на вторую строчку. Лидирует Дания (6 очков), с которой России предстоит играть в заключительном туре. Франции предстоит сыграть против Исландии.
Чемпионат Европы U21
Группа C
Россия U21 — Франция U21 — 0:2 (0:2)
Голы: Эдуар, 15 — с пенальти (0:1). Иконе, 24 — с пенальти (0:2).
Россия U21: Максименко, Дивеев, Евгеньев, Маслов, Обляков (Умяров, 61), Лесовой (Ломовицкий, 46), Макаров (Куликов, 77), Глебов (Тюкавин, 77), Захарян (Грулев, 46), Чалов, Тикнизян.
Франция U21: Лафон, Кунде, Конате, Дагба, Трюффер (Мауасса, 77), Иконе, Сумаре (Гендузи, 83), Февр (Камавинга, 70), Тшуамени, Эдуар (Коло Муани, 77), Гуири (Клод-Морис, 70).
Предупреждения: Маслов, 23. Коло Муани, 90+2.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
28 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2019-2021/groups/
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