Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Франции в матче группового турнира молодежного Евро-2021 (0:2).

«Маслов такие привозил и за «Спартак» несколько раз, — сказал Губерниев «СЭ». — Что тут поделаешь? В целом игра была равная в начале. Я хочу сказать, что нам очень сложно играть с текущим уровнем атлетизма. Этот матч — футбол юношеский против взрослого. У Франции такие глыбы играют, что нам тяжеловато сегодня. Наша сборная старается и временами даже огрызается. Команда у нас настырная, но против такого соперника им тяжело. У французов уникальное поколение, у нас тоже хорошее, но вот так».

Губерниев также считает, что на сборную России повялили два пропущенных гола с пенальти.

«Не реализовывали моменты, да. Возможности были, но неточные пасы и нехватка ударов. Мы были ошарашены двумя пеналями в наши ворота. Они нам все-таки немножко игру если не поломали, то изменили», — добавил Губерниев.

На данный момент молодежная сборная России имеет 3 очка и занимает третью строчку в группе. Следующий матч пройдет 31 марта против сборной Дании на стадионе «Халадаш» (Венгрия, Сомбатхей). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)