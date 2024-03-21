В ночь на 22 марта в городе в Монтевидео молодежная сборная Уругвая по футболу примет российскую сборную в товарищеском матче. Игра на стадионе «Луис Фрасини» начнется в 01.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Уругвай U21 — Россия U21 можно будет на канале «Матч Премьер» по платной подписке. Начало прямого эфира — в 00.55 мск. Следите за ключевыми моментами встречи в матч-центре «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча молодежных сборных России и Уругвая.

Молодежная сборная Уругвая является победителем МЧМ-2023. В финале турнира летом 2023 года национальная команда Италию со счетом 1:0.

Сборная России U21 также сыграет в Уругвае с академиями клубов «Насьонал» (23 марта) и «Монтевидео Сити» (25 марта).