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21 марта, 21:00

Уругвай — Россия: смотреть трансляцию матча молодежных сборных

Трансляция игры Уругвай — Россия начнется в 00.55 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист молодежной сборной России Илья Ишков.
Илья Ишков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В ночь на 22 марта в городе в Монтевидео молодежная сборная Уругвая по футболу примет российскую сборную в товарищеском матче. Игра на стадионе «Луис Фрасини» начнется в 01.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Уругвай U21 — Россия U21 можно будет на канале «Матч Премьер» по платной подписке. Начало прямого эфира — в 00.55 мск. Следите за ключевыми моментами встречи в матч-центре «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча молодежных сборных России и Уругвая.

Молодежная сборная Уругвая является победителем МЧМ-2023. В финале турнира летом 2023 года национальная команда Италию со счетом 1:0.

Сборная России U21 также сыграет в Уругвае с академиями клубов «Насьонал» (23 марта) и «Монтевидео Сити» (25 марта).

Иван Шабаров и&nbsp;Александр Чупаёв. Уругвай — Россия. Онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Молодежная сборная России по футболу
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