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21 марта, 17:16

Игрок молодежной сборной России Рожков высказался о предстоящих матчах в Уругвае

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Защитник «Рубина» и молодежной сборной России Илья Рожков поделился ожиданиями от предстоящих матчах национальной команды в Уругвае.

«В большом предвкушении матчей. К сожалению, из-за травмы не смог осенью поехать с молодежкой в Бразилию, поэтому сейчас особенно жду матчей в Уругвае. Дорога, конечно, туда нелегкая, но мы уже привыкли к таким — не в первый раз. Так что должны себя показать с лучшей стороны», — приводят «Известия» слова Рожкова.

В марте молодежная сборная России проведет три товарищеских матча в Уругвае. Соперниками команды станут молодежная сборная Уругвая, а также молодежные команды клубов высшей лиги страны: «Насьональ» из Монтевидео и «Монтевидео Сити Торке».

Источник: «Известия»
Молодежная сборная России по футболу
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