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Галактионов обратился к молодежной сборной России после вылета с чемпионата Европы

14:29
Михаил Галактионов. Фото РФС
Михаил Галактионов. Фото РФС
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов обратился к национальной команде после вылета с чемпионата Европы.

«Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился... У каждого начала есть своя концовка — команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает свое выступление в молодежной сборной. Всегда говорил — выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты», — написал у себя в Instagram Галактионов.

Публикация от Михаил Галактионов (@galaktionov_official)

Специалист также выразил благодарность болельщикам и команде.

«Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу! Спасибо, команда», — добавил Галактионов.

Сборная России заняла третье место в группе С молодежного чемпионата Европы. Команда обыграла Исландию (4:1), но уступила Франции (0:2) и Дании (0:3) и не попала в плей-офф турнира.

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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