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22 марта, 16:30

Тренер молодежной сборной России: «Приятно обыграть Уругвай, но мы не реализовали много моментов»

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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Уругваем (1:0).

«Это была однозначно полезная игра для нашей команды. Приятно, что нам удалось одержать победу, но то, что не реализовали большое количество моментов, меня расстроило. Нужно забивать в тех эпизодах, которые у нас были», — приводит слова Шабарова пресс-служба РФС.

Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник «Краснодара-2» Дмитрий Кучугура, реализовавший 11-метровый удар на 81-й минуте.

23 и 25 марта молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с «Насьоналем» и «Монтевидео Сити Торке».

 

Источник: Сайт РФС
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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