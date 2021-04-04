Тюкавин о молодежной сборной России: «Не нужно было хвалить раньше времени»

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин прокомментировал «СЭ» результаты команды на Евро.

— Почему такой результат на Евро после удачного старта? Обыграли Исландию, об этом много писали в прессе, хвалили. Думаю, не нужно было этого делать раньше времени.

— Это повлияло?

— Может быть, не знаю. Сыграли неудачные матчи, так получилось.

— Как ты отнесся к хейту, который был после поражений?

— Посмотрел пару комментариев, закрыл на это глаза и не стал дальше читать. Всегда, когда выигрываешь — тебя хвалят, а после поражений — опускают, ругают и так далее, — заявил он «СЭ».

Сборная России заняла третье место в группе С молодежного чемпионата Европы, набрав 3 очка. Россияне обыграли Исландию (4:1), после чего уступили Франции (0:2) и Дании (0:3).

(Севастиан Терлецкий)