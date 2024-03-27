Врач молодежки рассказал о спасении сотрудницы аэропорта Сан-Паулу: «Пришлось даже повысить голос на ее коллег»

Врач молодежной сборной России Иван Агапов ответил на вопрос «СЭ» о спасении сотрудницы аэропорта в Сан-Пауло.

По данным Telegram-канала Baza, во время перелета молодежной сборной России из Уругвая в Москву сотрудница аэропорта Сан-Пауло потеряла сознание. Агапов сразу распознал у женщины приступ эпилепсии и провел все необходимые действия.

Через 10 минут местные медики уже были на месте и забрали женщину. Ее состоянию ничего не угрожает.

— Как успели сориентироваться и понять, что происходит?

— В Сан-Паулу большой аэропорт и команда проходила досмотр не вместе. Я был одним из последних. Когда я подошел к рамке досмотра, ко мне подбежал пресс-атташе команды Никита Павлов и сообщил, что на соседней рамке, где он проходил досмотр, человеку стало плохо. Я попросил его забрать мои вещи и побежал к пострадавшей. Сотрудники, которые были рядом, кажется, почти не придали значение тому, что произошло, они скорее пытались создать видимость, что ничего не происходит. Сначала они не хотели пускать меня к ней, потому что не могли понять, кто я. В итоге я смог их убедить в том, что я доктор и хочу помочь и мне разрешили подойти к девушке. В этот момент у нее уже практически закончились судороги. Я помог положить ее на пол и перевернул на бок. Убедился, что язык не запал, и она может дышать. В целом это основные рекомендации, которые нужно выполнить с человеком, у которого случился приступ. Это делает для того, чтобы человек не захлебнулся.

— Была ли сложность с тем, что она иностранка?

— Сперва меня не хотели пускать к пострадавшей, кажется, сотрудники не до конца понимали, что я доктор. Пришлось даже повысить голос, потому что в какой-то момент казалось, что их беспокоит не состояние их коллеги, а любопытные взгляды других пассажиров.

— Такое с вами случалось ранее?

— Если честно, такое со мной было впервые и надеюсь, и надеюсь, что таких случаев будет как можно меньше.