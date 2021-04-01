В Госдуме заявили, что поражение от Дании показало реальный уровень развития российского футбола

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в матче против Дании в рамках группового турнира молодежного Евро-2021 (0:3).

«Я считаю, что РФС во главе с господином Дюковым необходимо обратить внимание на то, как воспитываются и тренируются молодые футболисты, которые должны стать нашим будущим. Поражение от сборной Дании — это реальный уровень и показатель развития футбола в нашей стране. Если мы не в состоянии обыграть сборную Дании, то пора задуматься, что дела в детско-юношеском футболе обстоят плохо. На молодежном Евро играли вчерашние дети, вот мы и видим результат. Пора прекратить оправдываться все время, что тут не повезло, тут осечка, тут заболел игрок, а тут кривое поле и квадратный мяч. Не повезло вчера немцам в матче против Северной Македонии, а у нас был проигрыш 0:3!», — сказал Лебедев «СЭ».

Лебедев также предположил, какими способами можно реформировать футбольную систему в России.

«Это очень масштабный и глубокий вопрос, на который коротко никто не сможет дать ответа. Тем не менее, я считаю, что нам необходимы серьезные изменения в сфере детско-юношеского футбола, потому что именно оттуда к нам приходят игроки. Этот сектор нашего футбола сегодня не дорабатывает. Именно туда нужно обратить особое внимание», — добавил Лебедев.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав за три матча 3 очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Дания прошла групповой этап без поражений — 9 очков. На втором месте оказалась сборная Франции (6 очков), которая в заключительном туре победила Исландию (0 очков) со счетом 2:0.

(Артем Бухаев)