Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

В Госдуме заявили, что поражение от Дании показало реальный уровень развития российского футбола

13:14
Теги:

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в матче против Дании в рамках группового турнира молодежного Евро-2021 (0:3).

31&nbsp;марта. Сомбатхей. Дания U-21&nbsp;&mdash; Россия U-21&nbsp;&mdash; 3:0. Денис Макаров (в&nbsp;центре).Макаров и пустота. Франция с Данией показали, что из молодежки на взрослый Евро ехать почти некому

«Я считаю, что РФС во главе с господином Дюковым необходимо обратить внимание на то, как воспитываются и тренируются молодые футболисты, которые должны стать нашим будущим. Поражение от сборной Дании — это реальный уровень и показатель развития футбола в нашей стране. Если мы не в состоянии обыграть сборную Дании, то пора задуматься, что дела в детско-юношеском футболе обстоят плохо. На молодежном Евро играли вчерашние дети, вот мы и видим результат. Пора прекратить оправдываться все время, что тут не повезло, тут осечка, тут заболел игрок, а тут кривое поле и квадратный мяч. Не повезло вчера немцам в матче против Северной Македонии, а у нас был проигрыш 0:3!», — сказал Лебедев «СЭ».

Лебедев также предположил, какими способами можно реформировать футбольную систему в России.

«Это очень масштабный и глубокий вопрос, на который коротко никто не сможет дать ответа. Тем не менее, я считаю, что нам необходимы серьезные изменения в сфере детско-юношеского футбола, потому что именно оттуда к нам приходят игроки. Этот сектор нашего футбола сегодня не дорабатывает. Именно туда нужно обратить особое внимание», — добавил Лебедев.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав за три матча 3 очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Дания прошла групповой этап без поражений — 9 очков. На втором месте оказалась сборная Франции (6 очков), которая в заключительном туре победила Исландию (0 очков) со счетом 2:0.

(Артем Бухаев)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1695
Все опросы
Как вы оцените выступление молодежной сборной России на Евро-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...