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21 марта, 18:21

Изменилось время начала матча между молодежными сборными России и Уругвая

Алина Савинова
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Пресс-служба молодежной сборной России по футболу среди игроков до 21 года объявила о переносе времени начала товарищеского матча национальной команды с Уругваем.

Игра пройдет 22 марта в 1.00 по московскому времени на стадионе «Луис Фрасини» в Монтевидео. Отмечается, что время начала встречи изменилось по просьбе принимающей стороны.

После матча с действующими чемпионами мира российская команда сыграет с молодежными составами двух столичных клубов Уругвая: «Насьональ» (23 марта) и «Монтевидео Сити Торке» (25 марта).

Источник: https://t.me/teamrussia_u21/2933
Сборная России по футболу
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