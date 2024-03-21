Изменилось время начала матча между молодежными сборными России и Уругвая

Пресс-служба молодежной сборной России по футболу среди игроков до 21 года объявила о переносе времени начала товарищеского матча национальной команды с Уругваем.

Игра пройдет 22 марта в 1.00 по московскому времени на стадионе «Луис Фрасини» в Монтевидео. Отмечается, что время начала встречи изменилось по просьбе принимающей стороны.

После матча с действующими чемпионами мира российская команда сыграет с молодежными составами двух столичных клубов Уругвая: «Насьональ» (23 марта) и «Монтевидео Сити Торке» (25 марта).