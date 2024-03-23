Тренер сборной России U21 Шабаров оценил игру полузащитника Родионова

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника Ильи Родионова. В матче против молодежной команды «Насиональ» U21 он отметился двумя забитыми мячами.

— Как оцените игру Родионова?

— Он неплохо выглядел в первом матче, хорошо вышел сегодня на замену. Как я сказал, во втором тайме нам не хватало активной собственной игры на мяче. Сказалось, что полузащитники Васильев и Ишков подустали, поэтому нам пришлось выпустить Чобанова с Родионовым. И игра сразу же оживилась. Замененные игроки очень много работали в прессинге в первом тайме, плюс тот же Васильев мало играет за «Зенит», поэтому форма у него не оптимальная, для него 90 минут — это большая нагрузка. Он сыграл 60 минут, что уже неплохо. Свежие футболисты выполнили задачу: получать мяч, продвигать его вперед и создавать моменты. Со своей задачей справился не только Родионов, но и Чобанов.

Молодежная сборная России разгромила уругвайский «Насиональ» U21 в товарищеском матче — 7:2. Игра проходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай).

Заключительный матч в Уругвае молодежная сборная России проведет 25 марта против команды «Монтевидео Сити Торке» U21.