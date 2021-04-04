Черчесов оценил выступление молодежной сборной на чемпионате Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление молодежной сборной на чемпионате Европы.
«Во-первых, отталкиваетесь вы от результата. Но мы и каждого игрока оцениваем. Как только тренер влюбляется в футболиста, то это первый шаг на выход. Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и одними пряниками нельзя.
Захарян, Тюкавин. Им не так просто влиться в сборную было. Командная химия иногда нарушается, когда слишком много перемен», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Россияне заняли третье место в группе, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал.
Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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