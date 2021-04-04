Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление молодежной сборной на чемпионате Европы.

«Во-первых, отталкиваетесь вы от результата. Но мы и каждого игрока оцениваем. Как только тренер влюбляется в футболиста, то это первый шаг на выход. Невозможно только кнутом воспитывать футболиста, но и одними пряниками нельзя.

Захарян, Тюкавин. Им не так просто влиться в сборную было. Командная химия иногда нарушается, когда слишком много перемен», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Россияне заняли третье место в группе, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал.

Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах.