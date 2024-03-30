Зорин получил травму в молодежной сборной России и выбыл до конца сезона
Как стало известно «СЭ», полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин получил травму в расположении молодежной сборной России и, вероятнее всего, пропустит два-три месяца.
Таким образом, 20-летний футболист больше не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне.
Молодежная сборная России в марте сыграла товарищеские матчи против Уругвая U-21 (1:0), «Насьоналя» (7:2) и «Монтевидео Сити Торке» (1:2).
В сезоне-2023/24 Зорин не провел за «Спартак» ни одного матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5
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