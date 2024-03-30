Зорин получил травму в молодежной сборной России и выбыл до конца сезона

Как стало известно «СЭ», полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин получил травму в расположении молодежной сборной России и, вероятнее всего, пропустит два-три месяца.

Таким образом, 20-летний футболист больше не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне.

Молодежная сборная России в марте сыграла товарищеские матчи против Уругвая U-21 (1:0), «Насьоналя» (7:2) и «Монтевидео Сити Торке» (1:2).

В сезоне-2023/24 Зорин не провел за «Спартак» ни одного матча.