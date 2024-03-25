Вице-президент РФС сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году

Вице-президент РФС Денис Соловьев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении юношеских сборных России к турнирам под эгидой УЕФА.

«У меня и тогда, и сейчас отношение к этому было примерно одинаковое. Несмотря на позитивное общение и желание отдельных чиновников УЕФА в этом процессе оказать содействие, мне кажется, этого не случится. Просто потому что общий фон на Западе определяется огульной нетерпимостью. Поэтому ждать, что нас допустят... Посмотрите, что сейчас делают с Олимпиадой. Я и тогда не верил и говорил это. Верю, что Александр Валерьевич и коллеги делают все возможное, но не думаю, что УЕФА это сделает. Сейчас я не жду от этого ничего», — сказал Соловьев «СЭ».

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено из-за негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.