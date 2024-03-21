Защитник молодежной сборной России — о матче с Уругваем: «Играют они грязно и жестко»

Футболист молодежной сборной России и защитник «Спартака-2» Никита Бозов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от мартовских игр национальной команды в Уругвае.

— Знакомых лиц для меня там нет. На самом деле без разницы, против кого играть. Раз они чемпионы мира, интересно проверить, как мы будем выглядеть на их фоне. Знаю, что Уругвай — боевая команда, играют грязно и жестко. Но и мы тоже парни боевые. Думаю, матч будет хорошим. Надеюсь, победим.

— Что лично для тебя значат матчи за сборную, учитывая отстранение наших спортсменов от международных турниров?

— С первого дня в футболе попадание в сборную было моей главной мотивацией в жизни. Обидно, конечно, что нет официальных игр. Хочется проявлять себя на международном уровне, чтобы тебя замечали. Надеюсь, скоро все разрешится. Может, еще год потерпеть осталось. А то уже очень хочется, — сказал Бозов «СЭ».

Молодежная сборная России в марте проведет три товарищеских матча. Первый соперник — молодежка Уругвая (начало — сегодня в 23:55). 23 марта команла встретится со сверстниками из «Насьоналя», а 25-го сыграет против «Монтевидео Сити Торке».

Зарина Халимхонова