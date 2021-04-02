У российского футбола нет системы и стиля. Черчесов и Галактионов тут ни при чем

Послесловие к матчам первой и молодежной сборных России.

На моей памяти футбольная игра России почти всегда — боль, за исключением команды Хиддинка между двумя матчами с Испанией на Евро-2008.

Там была безумная история, которой вообще могло и не случиться, ведь пацаны великого Хиддинка в отборе играли намного хуже нынешнего состава Черчесова. И Израилю проигрывали, и еле уносили ноги от Андорры. А потом был восхитительный отбор на ЧМ-2010, который включил грандиозные матчи с Германией и ужасный фейл со Словенией. Но я не об этом.

Не понимаю, зачем мы постоянно хотим только золотых медалей, непременных выходов из группы и исключительных футболистов. Мы обвиняем Черчесова в упрощенном футболе и вечных навесах в голову Дзюбе, но ресурс сборной других инструментов не позволяет. Вы же понимаете, почему команды Сэма Эллардайса играют в примитивный футбол? Потому что Биг Сэм исходит из имеющихся ресурсов, что делает его футбол простым, как шпингалетный механизм, и настолько же незаменимым. В особенности если качественного автоматического замка ты еще не приобрел. И вот Эллардайс это знает. Он знает, что против Гвардиолы его игровой ресурс однозначен, поскольку Пепу даны все возможные средства, и даже те, что ему совсем не нужны или нужны из научной мотивации. Так вот и Черчесов тренирует не сборную Германии, где можно собрать команду из игроков второй лиги и она выиграет половину из групп европейской квалификации к ЧМ. Он тренирует Россию, окруженную кучей проблем в системе подготовки молодых футболистов.

И максимально странно, что от Черчесова требуют другой футбол, особенно против команд уровня Испании. Хейтеры вообще говорят, мол, испанцев и то еле-еле обыграли, ну какая это , к черту , игра? Вы посмотрите, как мы с испанцами играем. С 2004-го сборная России только раз у них выиграла. При Черчесове и по пенальти. Мне кажется, сыграй Россия тогда весело — не было бы того сумасшедшего четвертьфинала с хорватами, и безумной Никольской не было. А случилось бы как в матче молодежки против французских сверстников. Наши создали даже больше голевых моментов, чем соперник, но проиграли. Вам понравилось? Но то другое.

Прочитал много разгромных мнений о матче с датчанами. Но что главное в молодежных турнирах? Мне кажется, результат — еще одна мотивация для развития футболистов и их подготовки к взрослой игре. То есть место — дело второе, важность одна — количество новых кадров в основную сборную. То есть если молодежка не прорвется на Евро или не выйдет в финальном турнире из группы , это не будет означать гигантский провал, ведь если пятеро из ее состава зайдут в главную команду, то ее существование уже можно считать успешным. Молодежная сборная — инкубатор, в котором необязательно лежат самые красивые яйца, но из них должны выйти максимально продуктивные птенцы. Кстати, в этом философия молодежной сборной пересечена со вторыми командами клубов РПЛ.

Потому что основная сборная не лаборатория, подобно зоологическому музею в «Роковых яйцах» Булгакова, где безумный ученый скрещивает преломленный луч и змеиное яйцо. Сборная — это про результат, который у нее с Черчесовым есть. Даже сейчас, когда после трех игр наши занимают первое место в отборе к ЧМ. И вот разве есть в основе сборной кадры, которы е нужно срочно заменить? Возможно, пара, но это ведь вкусовщина. Поднимать людей из молодежки? А куда? И главное — зачем? Ведь качественно лучшего материала почти нет , или есть, но его совсем мало. Вот их и надо вводить точечно: Дивеева, быть может, Макарова. Но кто из них сильнее взрослых сборников? Точно сказать сложно.

Максималистский подход — это супер, когда он обоснован. Но в России прямо сейчас основа и молодежка просто не могут иметь стабильного результата. Все , что нам остается , — кайфовать от того, что имеем сейчас, поскольку нынешний статус национального футбол а от Черчесова почти не зависит. Как не зависит от него отсутствие хоть какого-то стиля. Ведь стиль штука капризная: формируется годами и теряется за один матч.