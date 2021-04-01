Кобелев: «Молодежный Евро показал, что наш футбол идет по наклонной»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвел итоги выступления молодежной сборной России на чемпионате Европы.

«Чисто визуально было видно, что иностранные футболисты индивидуально готовы лучше наших. И с точки зрения тактики, и с точки зрения владения, техники, функциональной готовности. Если перед началом чемпионата многие говорили о превосходстве нашей команды, то сам Евро показал, что уже в этом возрасте наши футболисты уже не доминируют. И вряд ли стоит ждать какого-то рывка в будущем. Это главная проблема», — заявил Кобелев «СЭ».

Также Кобелев уверен, что проблемы в быстро пропущенные мячи сборной связаны не с психологией, а с общей готовностью футболистов к турниру.

«Я сказал в недавнем интервью и могу повторить. Нынешнее поколение, к сожалению, очень много смотрит на запад. Но не в плане того, как люди по шесть или восемь часов работают. Надо обратить внимание не на футбольчик и получение удовольствия от игры с мячом, а именно на работу. Потому что футбол — это большая работа. Нельзя заниматься полтора часа в день футболом и достигать высот. Наш футбол идет по наклонной. Это признают все. И молодежный чемпионат это показал. Необходимо больше работать», — добавил Кобелев.

Из-за поражения от Дании (0:3) россияне заняли третье место в своей группе и не смогли пробиться в плей-офф.

В итоговой таблице группы C датчане заняли первое место, набрав 9 очков, на второй строчке сборная Франции (6), на четвертом месте финишировала сборная Исландии, не набравшая ни одного очка.

(Константин Колмаков)