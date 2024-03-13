Быковский заменит Кокшарова в составе молодежной сборной России

Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров пропустит учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России, сообщается на официальном сайте РФС.

19-летний россиянин пропустит сборы по медицинским причинам. Вместо него тренерский штаб национальной команды вызвал форварда «Спартака-2» Артема Быковского.

Молодежная сборная России в товарищеских матчах в Уругвае сыграют с молодежной сборной страны, а также с клубами «Насьональ» из Монтевидео и «Монтевидео Сити Торке».