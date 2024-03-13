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13 марта, 18:13

Быковский заменит Кокшарова в составе молодежной сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров пропустит учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России, сообщается на официальном сайте РФС.

19-летний россиянин пропустит сборы по медицинским причинам. Вместо него тренерский штаб национальной команды вызвал форварда «Спартака-2» Артема Быковского.

Молодежная сборная России в товарищеских матчах в Уругвае сыграют с молодежной сборной страны, а также с клубами «Насьональ» из Монтевидео и «Монтевидео Сити Торке».

Источник: https://rfs.ru/news/220037
Александр Кокшаров
Молодежная сборная России по футболу
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