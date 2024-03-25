Молодежная сборная России проиграла «Монтевидео Сити Торке»

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Молодежная сборная России проиграла в товарищеском матче ровесникам из уругвайского клуба «Монтевидео Сити Торке» со счетом 1:2.

У российской команды гол забил Александр Чупаев.

Ранее сборная России U21 обыграла «Насиональ» Монтевидео U21 со счетом 7:2 и победила молодежную сборную Уругвая — 1:0.

Товарищеский матч

«Монтевидео Сити Торке U21» — Россия U21 — 2:1 (1:1)

Голы: Чупаев, 25 (0:1). Моралес, 45 — с пенальти (1:1). Виана, 56 (2:1).

Россия U21: Дегтев, Коледин, Бардачев (Лукин, 46), Кирш, Рядно (Глебов, 46. Ишков, 71), Чобанов (Васильев, 65), Родионов, Дмитриев (Салтыков, 46), Кучугура (Пузанов, 46), Смелов, Чупаев (Быковский, 65).

Предупреждения: Дмитриев, 42. Виана, 42. Кирш, 44. Пузанов, 51. Васильев, 84.

25 марта.