Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

25 марта, 18:15

Молодежная сборная России проиграла «Монтевидео Сити Торке»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная России U21 проиграла «Монтевидео Сити Торке» — 1:2.
Фото РФС

Молодежная сборная России проиграла в товарищеском матче ровесникам из уругвайского клуба «Монтевидео Сити Торке» со счетом 1:2.

У российской команды гол забил Александр Чупаев.

Ранее сборная России U21 обыграла «Насиональ» Монтевидео U21 со счетом 7:2 и победила молодежную сборную Уругвая — 1:0.

Товарищеский матч

«Монтевидео Сити Торке U21» — Россия U21 — 2:1 (1:1)

Голы: Чупаев, 25 (0:1). Моралес, 45 — с пенальти (1:1). Виана, 56 (2:1).

Россия U21: Дегтев, Коледин, Бардачев (Лукин, 46), Кирш, Рядно (Глебов, 46. Ишков, 71), Чобанов (Васильев, 65), Родионов, Дмитриев (Салтыков, 46), Кучугура (Пузанов, 46), Смелов, Чупаев (Быковский, 65).

Предупреждения: Дмитриев, 42. Виана, 42. Кирш, 44. Пузанов, 51. Васильев, 84.

25 марта.

Молодежная сборная России по футболу
12
9
Читайте также
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Hurun
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Овечкин – зверюга: кладет дубли пачками, забивает без бросков, тащит «Вашингтон» в плей-офф. Почему он снова неудержим?
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Италия победила Эквадор в товарищеском матче в США

Сербия победила Кипр в товарищеском матче
Новости
RSS RSS
Все новости