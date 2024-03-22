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22 марта, 20:35

Хомуха высоко оценил победу молодежной сборной России над Уругваем

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Экс-наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Уругваем (1:0).

«Это не менее важный результат для нашего спорта, чем победа над сербами. Матч, к сожалению, не смотрел, но это очень хорошее достижение для молодежки, которое говорит о том, что у российского футбола есть будущее и потенциал.

Однако тут нужно понимать, какой состав был у Уругвая. Может быть, от чемпионского состава было недостаточное количество игроков. Но, как бы то ни было, молодежную сборную можно только поздравить с таким результатом», — цитирует Хомуху Legalbet.

Автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник «Краснодара-2» Дмитрий Кучугура, реализовавший 11-метровый удар на 81-й минуте.

23 и 25 марта молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с «Насьоналем» и «Монтевидео Сити Торке».

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
Молодежная сборная России по футболу
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