Миранчук увяз в капканах Моуринью, не помог и Влашич. «Торино» проиграл «Роме»
За десять туров до конца чемпионата «Торино» пребывает в состоянии, когда уже можно понемногу думать о следующем сезоне и пробовать что-то новое без особой боязни ошибиться — твердое место в середине таблицы этому способствует. Судя по всему, главный тренер «быков» Иван Юрич именно на это и нацелен. Так, в стартовом составе на матч с «Ромой» в центре полузащиты вышел 18-летний литовец Гвидас Гинетис (19 ему исполнится в следующую субботу). Притом что каких-то глобальных кадровых проблем в середине поля у «Торо» не было — например, в запасе остался опытный поляк Кароль Линетти.
Гинетис — воспитанник академии «Торино», приехавший в Италию еще четыре года назад. Матч с «Ромой» не был для него дебютом в серии А: еще в феврале он сыграл тайм против «Милана», а потом получил пару минут в концовке встречи с «Кремонезе». А прошлой осенью Гинетис успел сыграть и за сборную Литвы.
Продолжает Юрич давать шансы и Неманье Радоньичу. После дерби с «Ювентусом» (2:4) полтора месяца назад тренер очень жестко публично раскритиковал серба, но, видимо, рассчитывает, что тот разозлится и на этих эмоциях начнет играть лучше. С «Ромой» Радоньич был активен, старался обострять, но КПД оставлял желать лучшего. Как, впрочем, и у всей команды.
Матч почти сразу пошел по максимально удобному для римлян сценарию. «Рома» забила быстрый гол: Никола Залевски сместился с правого фланга в центр, пробил, Пер Схурс заблокировал удар рукой, а Пауло Дибала реализовал пенальти. В таких ситуациях команда Жозе Моуринью чувствует себя чрезвычайно уверенно: можно спокойно варьировать темп и пытаться ловить соперника на ошибке. При этом «Рома» вовсе не парковала «автобус». Периодически гости забирали мяч, делая по 20-25 передач подряд без особых попыток обострения — но им это и не было нужно.
В итоге первый тайм прошел вообще без моментов и ударов в створ — единственным был пенальти. «Торино», конечно, набивал статистику дальними попытками, но толку от них не было.
Помочь «быкам» в такой ситуации могли бы какие-то нестандартные индивидуальные действия. В частности, от Алексея Миранчука, который в этом сезоне показал, что может решать моменты самостоятельно. До перерыва россиянин, правда, почти не получал мяч и, как следствие, не обострял. А в начале второго тайма именно Миранчук создал самый опасный момент «Торино», здорово освободившись от опеки на дальней штанге и пробив головой — Руй Патрисиу вытащил мяч из «девятки». Еще пару раз Алексей неплохо разгонял атаки в начальной стадии, но ничем интересным это не заканчивалось.
В середине второго тайма Юрич выпустил в помощь Миранчуку Николу Влашича, который никак не может набрать форму после поездки на ЧМ-2022, но особого влияния на игру «Торино» это не оказало. «Рома» защищалась очень спокойно, держа все под контролем, а атакам «быков» не хватало и скорости, и креатива. Римляне же, которым на неделе играть в Лиге Европы, перенапрягаться тоже не хотели.
Как итог — 0,27 против 1,18 по xG, всего по одному удару в створ (Дибала и Миранчук), и классическая победа команды Моуринью.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|
2
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
5
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|
12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|1 : 1
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|1 : 2
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|0 : 0
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|2 : 2
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|1 : 1
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|0 : 2
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|2 : 3
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|0 : 1
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 1
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0