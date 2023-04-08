Миранчук увяз в капканах Моуринью, не помог и Влашич. «Торино» проиграл «Роме»

Классическая победа Жозе.

За десять туров до конца чемпионата «Торино» пребывает в состоянии, когда уже можно понемногу думать о следующем сезоне и пробовать что-то новое без особой боязни ошибиться — твердое место в середине таблицы этому способствует. Судя по всему, главный тренер «быков» Иван Юрич именно на это и нацелен. Так, в стартовом составе на матч с «Ромой» в центре полузащиты вышел 18-летний литовец Гвидас Гинетис (19 ему исполнится в следующую субботу). Притом что каких-то глобальных кадровых проблем в середине поля у «Торо» не было — например, в запасе остался опытный поляк Кароль Линетти.

Гинетис — воспитанник академии «Торино», приехавший в Италию еще четыре года назад. Матч с «Ромой» не был для него дебютом в серии А: еще в феврале он сыграл тайм против «Милана», а потом получил пару минут в концовке встречи с «Кремонезе». А прошлой осенью Гинетис успел сыграть и за сборную Литвы.

Продолжает Юрич давать шансы и Неманье Радоньичу. После дерби с «Ювентусом» (2:4) полтора месяца назад тренер очень жестко публично раскритиковал серба, но, видимо, рассчитывает, что тот разозлится и на этих эмоциях начнет играть лучше. С «Ромой» Радоньич был активен, старался обострять, но КПД оставлял желать лучшего. Как, впрочем, и у всей команды.

Матч почти сразу пошел по максимально удобному для римлян сценарию. «Рома» забила быстрый гол: Никола Залевски сместился с правого фланга в центр, пробил, Пер Схурс заблокировал удар рукой, а Пауло Дибала реализовал пенальти. В таких ситуациях команда Жозе Моуринью чувствует себя чрезвычайно уверенно: можно спокойно варьировать темп и пытаться ловить соперника на ошибке. При этом «Рома» вовсе не парковала «автобус». Периодически гости забирали мяч, делая по 20-25 передач подряд без особых попыток обострения — но им это и не было нужно.

В итоге первый тайм прошел вообще без моментов и ударов в створ — единственным был пенальти. «Торино», конечно, набивал статистику дальними попытками, но толку от них не было.

Помочь «быкам» в такой ситуации могли бы какие-то нестандартные индивидуальные действия. В частности, от Алексея Миранчука, который в этом сезоне показал, что может решать моменты самостоятельно. До перерыва россиянин, правда, почти не получал мяч и, как следствие, не обострял. А в начале второго тайма именно Миранчук создал самый опасный момент «Торино», здорово освободившись от опеки на дальней штанге и пробив головой — Руй Патрисиу вытащил мяч из «девятки». Еще пару раз Алексей неплохо разгонял атаки в начальной стадии, но ничем интересным это не заканчивалось.

В середине второго тайма Юрич выпустил в помощь Миранчуку Николу Влашича, который никак не может набрать форму после поездки на ЧМ-2022, но особого влияния на игру «Торино» это не оказало. «Рома» защищалась очень спокойно, держа все под контролем, а атакам «быков» не хватало и скорости, и креатива. Римляне же, которым на неделе играть в Лиге Европы, перенапрягаться тоже не хотели.

Как итог — 0,27 против 1,18 по xG, всего по одному удару в створ (Дибала и Миранчук), и классическая победа команды Моуринью.