«Миранчук — самый яркий игрок атаки команды». В Италии ждут, что «Торино» выкупит Алексея в конце сезона
— «Торино» победил на чужом поле крепкий «Лечче», а Миранчук отметился голевой передачей. Он еще на шаг приблизился к тому, что его выкупят у «Аталанты»?
— Миранчук — самый яркий игрок атаки нынешнего «Торино». Иван Юрич видит в нем твердого игрока стартового состава и, конечно, хочет, чтобы Алексей остался в команде. Но все решения по финансовой части принимает хозяин и президент клуба Урбано Каиро. Если верить открытой информации, трансферная стоимость Миранчука составляет 12 миллионов евро, а «Торино», похоже, хотел бы заплатить поменьше. Всем в футбольном мире известно, что «Аталанта» умеет жестко вести дела и не любит делать скидки. Но и Каиро — очень сильный бизнесмен и специалист по переговорам, который умеет добиваться своего. Так что дело Миранчука обещает быть жарким. Я бы лично очень хотела, чтобы «Торино» выкупил его. Если выбирать между ним и Влашичем, у которого похожая ситуация, но еще большая трансферная стоимость, я бы предпочла именно Алексея. На сегодняшний день Миранчук видится очень важным игроком для «Торино», который способен принести команде еще немало пользы.
— Почему Иван Юрич так влюбился в Миранчука, что публично готов прощать ему перепады в игре?
— Юрич видит в Алексее талант, который способен в любой момент создать остроту у чужих ворот. А по своей технической оснащенности Миранчук, на мой взгляд, мало кому уступал и в той пиковой «Аталанте». Главный тренер «Торино» высоко ценит Алексея и готов прощать ему некоторые его игровые слабости.
— Как относятся к Миранчуку болельщики «Торино»?
— С уважением и симпатией. Надо понимать, что в сегодняшнем «Торино» нет одной яркой звезды-любимца типа Белотти. Есть ряд игроков, которые входят в число наиболее уважаемых в среде тифози: думаю, что Миранчук как раз относится к их числу. Алексей создает остроту, забивает и отдает голевые передачи, при этом он выглядит настоящим профессионалом своего дела и не замечен ни в каких сомнительных ситуациях вне футбола.
— Очевидно, что Миранчук нужен Юричу. Но ведь в итальянских СМИ нет уверенности в том, что сам Юрич останется в клубе. А что будет, если у «Торино» появится новый тренер?
— В моем личном понимании Миранчук нужен этому «Торино» вне зависимости от того, останется Юрич в команде или нет. Контракт хорватского тренера с «Торино» истекает летом 2024 года, и нет понимания, как ситуация будет развиваться дальше: пишут про продление контракта, но никакой конкретики пока нет. «Торино» достаточно закрытый по части информации клуб, так что сегодня мы можем только гадать, как будут развиваться события.
— Главный тренер сборной России вызвал Миранчука на товарищеские матчи, которые состоятся в марте. Отпустит ли «Торино» Алексея?
— Сомневаюсь, что сегодня есть точный ответ на этот вопрос. У себя на сайте давали ссылку на официальный сайт вашей федерации и сообщили о том, что Миранчук попал в расширенный мартовский список.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
5
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|
6
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
9
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31-34
|36
|
10
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|
11
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|
12
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31-36
|33
|
13
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34-40
|33
|
14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
|
20
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21-48
|12
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 1
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|2 : 0
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|0 : 0
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|1 : 1
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|3 : 4
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|4 : 2
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|15
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|24
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|17
|1
|0