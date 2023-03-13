«Миранчук — самый яркий игрок атаки команды». В Италии ждут, что «Торино» выкупит Алексея в конце сезона

Своим мнением о нынешней игре и о будущем Алексея Миранчука в «Торино» поделилась с «СЭ» журналистка Марина Беккути, представляющая популярный сайт о клубе torinogranata.it.

— «Торино» победил на чужом поле крепкий «Лечче», а Миранчук отметился голевой передачей. Он еще на шаг приблизился к тому, что его выкупят у «Аталанты»?

— Миранчук — самый яркий игрок атаки нынешнего «Торино». Иван Юрич видит в нем твердого игрока стартового состава и, конечно, хочет, чтобы Алексей остался в команде. Но все решения по финансовой части принимает хозяин и президент клуба Урбано Каиро. Если верить открытой информации, трансферная стоимость Миранчука составляет 12 миллионов евро, а «Торино», похоже, хотел бы заплатить поменьше. Всем в футбольном мире известно, что «Аталанта» умеет жестко вести дела и не любит делать скидки. Но и Каиро — очень сильный бизнесмен и специалист по переговорам, который умеет добиваться своего. Так что дело Миранчука обещает быть жарким. Я бы лично очень хотела, чтобы «Торино» выкупил его. Если выбирать между ним и Влашичем, у которого похожая ситуация, но еще большая трансферная стоимость, я бы предпочла именно Алексея. На сегодняшний день Миранчук видится очень важным игроком для «Торино», который способен принести команде еще немало пользы.

Фото Global Look Press

— Почему Иван Юрич так влюбился в Миранчука, что публично готов прощать ему перепады в игре?

— Юрич видит в Алексее талант, который способен в любой момент создать остроту у чужих ворот. А по своей технической оснащенности Миранчук, на мой взгляд, мало кому уступал и в той пиковой «Аталанте». Главный тренер «Торино» высоко ценит Алексея и готов прощать ему некоторые его игровые слабости.

— Как относятся к Миранчуку болельщики «Торино»?

— С уважением и симпатией. Надо понимать, что в сегодняшнем «Торино» нет одной яркой звезды-любимца типа Белотти. Есть ряд игроков, которые входят в число наиболее уважаемых в среде тифози: думаю, что Миранчук как раз относится к их числу. Алексей создает остроту, забивает и отдает голевые передачи, при этом он выглядит настоящим профессионалом своего дела и не замечен ни в каких сомнительных ситуациях вне футбола.

Фото Global Look Press

— Очевидно, что Миранчук нужен Юричу. Но ведь в итальянских СМИ нет уверенности в том, что сам Юрич останется в клубе. А что будет, если у «Торино» появится новый тренер?

— В моем личном понимании Миранчук нужен этому «Торино» вне зависимости от того, останется Юрич в команде или нет. Контракт хорватского тренера с «Торино» истекает летом 2024 года, и нет понимания, как ситуация будет развиваться дальше: пишут про продление контракта, но никакой конкретики пока нет. «Торино» достаточно закрытый по части информации клуб, так что сегодня мы можем только гадать, как будут развиваться события.

— Главный тренер сборной России вызвал Миранчука на товарищеские матчи, которые состоятся в марте. Отпустит ли «Торино» Алексея?

— Сомневаюсь, что сегодня есть точный ответ на этот вопрос. У себя на сайте давали ссылку на официальный сайт вашей федерации и сообщили о том, что Миранчук попал в расширенный мартовский список.