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Сегодня, 13:30

«Миранчук — самый яркий игрок атаки команды». В Италии ждут, что «Торино» выкупит Алексея в конце сезона

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Своим мнением о нынешней игре и о будущем Алексея Миранчука в «Торино» поделилась с «СЭ» журналистка Марина Беккути, представляющая популярный сайт о клубе torinogranata.it.

— «Торино» победил на чужом поле крепкий «Лечче», а Миранчук отметился голевой передачей. Он еще на шаг приблизился к тому, что его выкупят у «Аталанты»?

— Миранчук — самый яркий игрок атаки нынешнего «Торино». Иван Юрич видит в нем твердого игрока стартового состава и, конечно, хочет, чтобы Алексей остался в команде. Но все решения по финансовой части принимает хозяин и президент клуба Урбано Каиро. Если верить открытой информации, трансферная стоимость Миранчука составляет 12 миллионов евро, а «Торино», похоже, хотел бы заплатить поменьше. Всем в футбольном мире известно, что «Аталанта» умеет жестко вести дела и не любит делать скидки. Но и Каиро — очень сильный бизнесмен и специалист по переговорам, который умеет добиваться своего. Так что дело Миранчука обещает быть жарким. Я бы лично очень хотела, чтобы «Торино» выкупил его. Если выбирать между ним и Влашичем, у которого похожая ситуация, но еще большая трансферная стоимость, я бы предпочла именно Алексея. На сегодняшний день Миранчук видится очень важным игроком для «Торино», который способен принести команде еще немало пользы.

Фото Global Look Press

— Почему Иван Юрич так влюбился в Миранчука, что публично готов прощать ему перепады в игре?

— Юрич видит в Алексее талант, который способен в любой момент создать остроту у чужих ворот. А по своей технической оснащенности Миранчук, на мой взгляд, мало кому уступал и в той пиковой «Аталанте». Главный тренер «Торино» высоко ценит Алексея и готов прощать ему некоторые его игровые слабости.

&laquo;Лечче&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Шикарный пас Миранчука открыл «Торино» путь к победе. В следующем туре — дуэль с Хвичей

— Как относятся к Миранчуку болельщики «Торино»?

— С уважением и симпатией. Надо понимать, что в сегодняшнем «Торино» нет одной яркой звезды-любимца типа Белотти. Есть ряд игроков, которые входят в число наиболее уважаемых в среде тифози: думаю, что Миранчук как раз относится к их числу. Алексей создает остроту, забивает и отдает голевые передачи, при этом он выглядит настоящим профессионалом своего дела и не замечен ни в каких сомнительных ситуациях вне футбола.

Фото Global Look Press

— Очевидно, что Миранчук нужен Юричу. Но ведь в итальянских СМИ нет уверенности в том, что сам Юрич останется в клубе. А что будет, если у «Торино» появится новый тренер?

— В моем личном понимании Миранчук нужен этому «Торино» вне зависимости от того, останется Юрич в команде или нет. Контракт хорватского тренера с «Торино» истекает летом 2024 года, и нет понимания, как ситуация будет развиваться дальше: пишут про продление контракта, но никакой конкретики пока нет. «Торино» достаточно закрытый по части информации клуб, так что сегодня мы можем только гадать, как будут развиваться события.

— Главный тренер сборной России вызвал Миранчука на товарищеские матчи, которые состоятся в марте. Отпустит ли «Торино» Алексея?

— Сомневаюсь, что сегодня есть точный ответ на этот вопрос. У себя на сайте давали ссылку на официальный сайт вашей федерации и сообщили о том, что Миранчук попал в расширенный мартовский список.

Алексей Миранчук. Миранчука заслуженно включили в число претендентов на звание игрока месяца в Италии. Его «Торино» обыграл конкурента

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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Пухлые губы и хищный взгляд. Как выглядит девушка Алексея Миранчука
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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38 тур
10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 0 : 1
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 2 : 0
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 0 : 2
12.03 17:00
Верона – Монца
 1 : 1
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 3 : 4
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
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13.03 22:45
Милан – Салернитана
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
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