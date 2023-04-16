Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:20

«Торино» тонет в турнирном болоте. От поражения команду спас шикарный пас Миранчука

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук в матче против «Салернитаны».
Фото Global Look Press
Российский легионер принес туринцам ничью шестой в чемпионате результативной передачей.
Италия. Серия А. 30-й тур
16 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Салернитана

Неделю назад в Италии появилась информация, что «Торино» из-за высокой цены не будет активировать опцию выкупа трансферов Николы Влашича и Алексея Миранчука. Правда, в клубе данную информацию опровергли, заявив, что все решения будут приниматься ближе к концу сезона. Пока же при таком раскладе российский полузащитник играет за свое будущее. В «Торино» или в каком-то другом клубе — не суть важно.

Миранчук в этом сезоне на свое имя поработал хорошо, однако каждый весенний матч — совсем не лишняя возможность закрепить положительные впечатления. Проблемы же нашего легионера заключаются даже не в неопределенности, а в том, что «Торино» засасывает турнирное болото. Когда у тебя одно очко и один гол в трех последних турах, не приходится рассуждать даже о гипотетически еврокубковом седьмом месте. А так как подушка безопасности свела к нулю риск вылета, то и серьезная мотивация потеряна.

В этом плане показательно, что в последнее время единственное набранное гранатовыми очко пришлось на игру с находящимся в той же ситуации «Сассуоло» (1:1). Когда же дело доходит до игр с теми, кому нужно выигрывать кровь из носу, возникают проблемы. И не важно, за что сражается соперник: за скудетто или путевку в Лигу чемпионов, как обыгравшие туринцев «Наполи» и «Рома», или за выживание, как не имеющая права расслабляться «Салернитана».

Да, в воскресенье «Торино» на правах хозяина владел мячом и территорией, только в атаке конкретнее и злее смотрелись гости. Как результат — идеальный удар с линии штрафной бывшего полузащитника «Краснодара» Вилены, после которого Ваня Милинкович-Савич беспомощно провожал глазами влетевший в угол мяч. И это еще хозяев простил попавший с пары метров в штангу Пентек. А моменты хозяев, когда до них изредка доходило дело, получались какими-то суматошными. Вроде того, когда прерывавший прострел Радоньича защитник попал в перекладину собственных ворот.

Миранчук на общем фоне выделялся несильно. До перерыва он был старателен, но не более того. Самым ярким эпизодом с его участием могла стать классная передача на ход Радоньичу, однако неловко сыгравший серб не укротил мяч и упустил возможность вырваться на ударную позицию.

Веселее стало после перерыва, чему предшествовала вынужденная замена Риччи. До травмы он играл блекло, став одним из виновников пропущенного гола, тогда как Влашич добавил игре искры. Да и в раздевалке Иван Юрич явно встряхнул команду. Гранатовые задвигались, стало больше вариантов для развития атак, и тут уже в полной красе проявил себя Миранчук, чье мудрое решение помогло команде отыграться.

Когда он, обыграв перед штрафной защитника, убрал мяч под неударную правую ногу, казалось, выжать что-то из момента будет сложно. Однако Алексей удивил соперника, тончайшим проникающим пасом выключив из борьбы сразу трех игроков «Салернитаны». Лучший снайпер «Торино» Санабрия просто не имел права загубить такую красоту.

К этому моменту за половину тайма хозяева вдвое превысили число нанесенных до перерыва ударов. Дальше это соотношение только увеличивалось, однако туринцам то не хватало точности, как пробившему выше Миранчуку, то они ничем не могли удивить неувядающего мексиканца Очоа. Похоже, игра была обречена на мирный исход. Гранатовые на победу все-таки не наиграли, а у «Салернитаны» это шестая ничья подряд.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук увяз в капканах Моуринью, не помог и Влашич. «Торино» проиграл «Роме»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
11
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
12
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
13
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
 0 : 3
15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 1 : 1
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 1 : 1
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
16.04 21:45
Рома – Удинезе
 - : -
17.04 21:45
Фиорентина – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 20 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости