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Чинквини о Сазонове: «Для него будет лучше вернуться в Россию»

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Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини прокомментировал игру защитника «Торино» Сабы Сезонова в текущем сезоне.

22-летний грузин перешел в туринский клуб летом 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 2,75 миллиона евро.

«Сазонов просто не готов для серии А. Для него будет лучше вернуться в Россию, думаю. Он получал слишком мало игровой практики в «Торино», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Сазонов отыграл 12 матчей за «Торино», не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Торино
Оресте Чинквини
Саба Сазонов
Серия А
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