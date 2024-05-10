Чемпионат Италии, 36 тур: расписание и результаты матчей
Матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Интер» отправится в гости к «Фрозиноне», «Аталанта» дома сыграет с «Ромой», а также другие встречи.
В матч-центре «СЭ» доступны ключевые события игр 36-го тура серии А. «СЭ» публикует информацию о расписании встреч чемпионата Италии. Время начала — московское.
Расписание и результаты матчей 36-го тура серии А
10 мая. 21:45. «Фрозиноне» — «Интер»
11 мая. 19:00. «Наполи» — «Болонья»
11 мая. 21:45. «Милан» — «Кальяри»
12 мая. 13:30. «Лацио» — «Эмполи»
12 мая. 16:00. «Дженоа» — «Сассуоло»
12 мая. 16:00. «Верона» — «Торино»
12 мая. 19:00. «Ювентус» — «Салернитана»
12 мая. 21:45. «Аталанта» — «Рома»
13 мая. 19:30. «Лечче» — «Удинезе»
13 мая. 21:45. «Фиорентина» — «Монца»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|35
|28
|5
|2
|81-19
|89
|
2
|Милан
|35
|21
|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Наполи
|35
|13
|12
|10
|53-44
|51
|
9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|35
|7
|11
|17
|43-63
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33-52
|30
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|35
|2
|9
|24
|27-75
|15
|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|- : -
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|- : -
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|- : -
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|30
|1
|11