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Сегодня, 10:00

Чемпионат Италии, 36 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 13 мая пройдут матчи 36-го тура чемпионата Италии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Ромы» Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку.
Фото AFP

Матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Интер» отправится в гости к «Фрозиноне», «Аталанта» дома сыграет с «Ромой», а также другие встречи.

В матч-центре «СЭ» доступны ключевые события игр 36-го тура серии А. «СЭ» публикует информацию о расписании встреч чемпионата Италии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 36-го тура серии А

10 мая. 21:45. «Фрозиноне» — «Интер»

Италия. Серия А. 36-й тур
10 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Интер

11 мая. 19:00. «Наполи» — «Болонья»

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Болонья

11 мая. 21:45. «Милан» — «Кальяри»

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Кальяри

12 мая. 13:30. «Лацио» — «Эмполи»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 13:30. Olimpico (Рим)
Лацио
Эмполи

12 мая. 16:00. «Дженоа» — «Сассуоло»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 16:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Сассуоло

12 мая. 16:00. «Верона» — «Торино»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Торино

12 мая. 19:00. «Ювентус» — «Салернитана»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Салернитана

12 мая. 21:45. «Аталанта» — «Рома»

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

13 мая. 19:30. «Лечче» — «Удинезе»

Италия. Серия А. 36-й тур
13 мая, 19:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Удинезе

13 мая. 21:45. «Фиорентина» — «Монца»

Италия. Серия А. 36-й тур
13 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Монца

Чемпионат Италии по футболу: обзоры матчей и новости, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
Серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 35 13 12 10 53-44 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 - : -
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 - : -
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 - : -
12.05 16:00
Верона – Торино
 - : -
12.05 19:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
12.05 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
13.05 19:30
Лечче – Удинезе
 - : -
13.05 21:45
Фиорентина – Монца
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 30 1 11
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