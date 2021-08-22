«Миранчук полезнее Иличича, но следующий матч начнет в запасе». Как в Италии оценили игру российского легионера «Аталанты» против «Торино»
Чемпионат Италии. Серия А
1-й тур
«Торино» — «Аталанта» — 1:2 (0:1)
Голы: Муриэль, 6 (0:1). Белотти, 79 (1:1). Пикколи, 90+3 (1:2).
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна, Бремер (Иццо, 74), Синго, Линетти, Мандрагора, Лукич (Ринкон, 46), Санабрия (Белотти, 65), Пьяца (Верди, 74).
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити, Гозенс (Ловато, 83), Мехле, Мерих Демирал (Пикколи, 83), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Пессина, Иличич (Миранчук, 57), Муриэль (Ламмерс, 56).
Наказания: Мерих Демирал, 23. Ринкон, 52. Бремер, 71. Муссо, 81 (предупреждения).
Судья: Киффи (Падуя).
21 августа. Турин. Олимпийский стадион.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче 1-го тура серии А с «Торино» (2:1) вышел на 57-й минуте на замену вместо Йосипа Илилича. Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport выставило россиянину оценку 6,0, сопроводив ее таким комментарием: «Если Иличич просто ходил по полю, то Миранчук хотя бы набегал на несколько километров больше. Он не создал ничего экстраординарного, но находился в игре, когда забивался победный гол».
Своим мнением о выступлении нашего легионера в первом матче чемпионата-2021/22 с «СЭ» поделился авторитетный журналист из Бергамо Эудженио Соррентино.
— Как вам Алексей во встрече с «Торино»? — вопрос Соррентино.
— Сначала надо признать, что вся «Аталанта» в целом выглядела ниже своих возможностей. Недаром после финального свистка главный тренер Джан Пьеро Гасперини признал, что его команда не наиграла на победу.
Отсутствие дисквалифицированных Де Рона и Фройлера сильно сказалось на качестве футбола в центре поля. Сапата травмирован, а Иличич провел встречу слабо, так что и в атаке мало что получилось. Хотя Муриэль и забил, колумбиец тоже пока не в лучшем состоянии — недаром его заменили, чтобы не усугубить травму.
Малиновский тоже пока полностью не восстановился, что ощущалось. При этом еще и «Торино» действовал самоотверженно, продемонстрировав колючий характер, свойственный его новому тренеру Ивану Юричу.
Ну а вот теперь про Миранчука. На общем среднем фоне команды русский точно был не хуже других. Правда, и не особо лучше — поэтому Алексей получил почти от всех СМИ не самую высокую оценку 6,0.
— Вы в своем издании Terzo Tempo Sport Magazine тоже поставили ему такой балл?
— Да. По сравнению с Иличичем, которого заменил Алексей, ваш полузащитник оказался явно полезнее. Особой остроты у чужих ворот Миранчук, правда, в итоге не создал, зато не дал футболистам «Торино» развернуться впереди, грамотно обороняясь в своей зоне. Гасперини для того и выпустил русского, чтобы тот не позволял сопернику, который нередко смотрелся интереснее «Аталанты», без проблем начинать свои атаки.
— Каковы теперь шансы Миранчука появиться в стартовом составе в следующей встрече — против «Болоньи»?
— Отбыв дисквалификацию, в центре поля явно выйдет незаменимый Фройлер. Пессина сможет передвинуться вперед. Если Муриэль будет здоров, то при отсутствии Сапаты, который вернется в строй только в сентябре, ему нет альтернативы. В атакующей компании Пессины и Муриэля фаворитом на третье место мне на сегодня видится Малиновский. А Миранчук, как и против «Торино», может по ситуации выйти на замену.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю