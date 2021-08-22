«Миранчук полезнее Иличича, но следующий матч начнет в запасе». Как в Италии оценили игру российского легионера «Аталанты» против «Торино»

Что пишут и говорят о выступлении Алексея на старте нового сезона.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Торино» — «Аталанта» — 1:2 (0:1)

Голы: Муриэль, 6 (0:1). Белотти, 79 (1:1). Пикколи, 90+3 (1:2).

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна, Бремер (Иццо, 74), Синго, Линетти, Мандрагора, Лукич (Ринкон, 46), Санабрия (Белотти, 65), Пьяца (Верди, 74).

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити, Гозенс (Ловато, 83), Мехле, Мерих Демирал (Пикколи, 83), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Пессина, Иличич (Миранчук, 57), Муриэль (Ламмерс, 56).

Наказания: Мерих Демирал, 23. Ринкон, 52. Бремер, 71. Муссо, 81 (предупреждения).

Судья: Киффи (Падуя).

21 августа. Турин. Олимпийский стадион.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче 1-го тура серии А с «Торино» (2:1) вышел на 57-й минуте на замену вместо Йосипа Илилича. Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport выставило россиянину оценку 6,0, сопроводив ее таким комментарием: «Если Иличич просто ходил по полю, то Миранчук хотя бы набегал на несколько километров больше. Он не создал ничего экстраординарного, но находился в игре, когда забивался победный гол».

Своим мнением о выступлении нашего легионера в первом матче чемпионата-2021/22 с «СЭ» поделился авторитетный журналист из Бергамо Эудженио Соррентино.

— Как вам Алексей во встрече с «Торино»? — вопрос Соррентино.

— Сначала надо признать, что вся «Аталанта» в целом выглядела ниже своих возможностей. Недаром после финального свистка главный тренер Джан Пьеро Гасперини признал, что его команда не наиграла на победу.

Отсутствие дисквалифицированных Де Рона и Фройлера сильно сказалось на качестве футбола в центре поля. Сапата травмирован, а Иличич провел встречу слабо, так что и в атаке мало что получилось. Хотя Муриэль и забил, колумбиец тоже пока не в лучшем состоянии — недаром его заменили, чтобы не усугубить травму.

Малиновский тоже пока полностью не восстановился, что ощущалось. При этом еще и «Торино» действовал самоотверженно, продемонстрировав колючий характер, свойственный его новому тренеру Ивану Юричу.

Ну а вот теперь про Миранчука. На общем среднем фоне команды русский точно был не хуже других. Правда, и не особо лучше — поэтому Алексей получил почти от всех СМИ не самую высокую оценку 6,0.

— Вы в своем издании Terzo Tempo Sport Magazine тоже поставили ему такой балл?

— Да. По сравнению с Иличичем, которого заменил Алексей, ваш полузащитник оказался явно полезнее. Особой остроты у чужих ворот Миранчук, правда, в итоге не создал, зато не дал футболистам «Торино» развернуться впереди, грамотно обороняясь в своей зоне. Гасперини для того и выпустил русского, чтобы тот не позволял сопернику, который нередко смотрелся интереснее «Аталанты», без проблем начинать свои атаки.

— Каковы теперь шансы Миранчука появиться в стартовом составе в следующей встрече — против «Болоньи»?

— Отбыв дисквалификацию, в центре поля явно выйдет незаменимый Фройлер. Пессина сможет передвинуться вперед. Если Муриэль будет здоров, то при отсутствии Сапаты, который вернется в строй только в сентябре, ему нет альтернативы. В атакующей компании Пессины и Муриэля фаворитом на третье место мне на сегодня видится Малиновский. А Миранчук, как и против «Торино», может по ситуации выйти на замену.