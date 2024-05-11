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Сегодня, 12:00

Камоцци назвал чрезмерным и унизительным возложение на Карреру вины за вылет «Асколи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет «Асколи» Массимо Карреры в серию C.

Команда экс-тренера «Спартака» обыграла дома в заключительном туре «Пизу» со счетом 2:1, однако заняла третье место с конца турнирной таблицы и отправилась в низший дивизион.

«Возложение на Карреру вины кажется мне чрезмерным и унизительным. Когда сезон складывается неудачно, вина не может лежать только на тренере. Это множество компонентов, которых явно не хватило», — сказал Камоцци «СЭ».

Каррера возглавил «Асколи» 12 марта, когда клуб уже находился в зоне вылета.

Массимо Каррера. Каррера вылетел в серию С. Ваноли поборется за путевку в серию А

ФК Асколи
Массимо Каррера
Франко Камоцци
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