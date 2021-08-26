Эриксен рвется обратно на поле. Но случится это не скоро

Пока датчанин даже не приступил к тренировкам.

С момента, как Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ в матче Евро-2020 с Финляндией и едва не отправился на тот свет, прошло больше двух месяцев. Что нового в жизни датчанина и главное — когда он вернется на поле?

Эриксен уверяет, что чувствует себя отлично

Первое обращение к публике Эриксен записал, находясь на больничной койке. «Я в порядке, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах, — сообщил он в своем Instagram. — Мне все еще нужно пройти ряд обследований, но чувствую я себя хорошо».

Спустя шесть дней после инцидента Кристиана выписали из больницы. После консультаций со специалистами ему было решено установить аппарат, отвечающий за предотвращение внезапной остановки сердца (кардиовертер-дефибриллятор).

Эриксен вернулся в расположение «Интера», но пока не тренируется

Свой отпуск Эриксен провел на родине в Дании, где много общался с фанатами, которые постоянно просили о совместном фото.

В начале августа 29-летний полузащитник прибыл в расположение «Интера». Он встретился с новым тренерским штабом во главе с Симоне Индзаги, партнерами по команде, руководством и сотрудниками клуба. При этом Эриксен был весьма оптимистично настроен по поводу своего возвращения на поле.

«Со мной все хорошо, — сказал датчанин изданию Corriere dello Sport. — Думаю, что начну играть через четыре-пять месяцев».

Эриксену предстоит долгое восстановление под присмотром врачей. По результатам медицинских тестов будет принято окончательное решение о сроках его возвращения на поле. Пока Кристиан даже не тренируется.

Возглавивший летом «Интер» Индзаги заявил, что ждет Эриксена в команде. Однако состав чемпионов Италии в межсезонье пополнил Хакан Чалханоглу, и датчанину теперь будет тяжело рассчитывать на постоянную игровую практику. Турецкий новичок «Интера» играет на той же позиции, что и Кристиан.

Продолжение карьеры в Италии остается под вопросом

Возвращение Эриксена осложняет и регламент cерии А. Там действует запрет на допуск игроков с кардиостимуляторами к матчам на высшем уровне.

Единственный вариант, при котором Кристиан может продолжить свои выступления за «Интер», — это удаление аппарата. Только так можно будет проверить, были ли его проблемы со здоровьем чем-то временным или же есть какая-то патология. В этом случае возвращение Эриксена на поле случится не раньше февраля 2022 года. При этом есть лиги, где нет запрета на допуск игроков с кардиостимуляторами.

Так, например, в чемпионате Голландии играет Дэйли Блинд, у которого установлен точно такой же аппарат, как и у Эриксена. В декабре 2019 года у него также были диагностированы проблемы с сердцем. Однако Блинд продолжает играть на самом высоком уровне — за «Аякс» и национальную сборную Голландии.