Главные события воскресенья в европейском футболе.

Италия: помешательство Щенсны и тяжелый старт Спаллетти

«Удинезе» — «Ювентус» — 2:2 (Перейра, 51, с пенальти. Деулофеу, 83 — Дибала, 3. Куадрадо, 23)

«Я только читал сплетни в газетах. Криштиану никогда не говорил, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе», — так прокомментировал слухи о возможном уходе португальской звезды главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Однако наступил день стартовой игры, и пятикратный обладатель «Золотого мяча» остался на скамейке запасных.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Роналду сам попросил об этом, так как в ближайшее время планирует попрощаться со «Старой синьорой». Комментируя случившееся, вице-президент бьянконери Павел Недвед признал, что это совместное решение футболиста и клуба, однако данные об уходе Роналду в «Юве» отрицают, так как ни одного официального запроса на сей счет не поступало.

Роналду не может, Дибала поможет. Пауло забил первый гол «Юве» в новом сезоне ?



Смотри матч и не перепутай, кто в какой форме ?https://t.co/a8y2LzzxP1 pic.twitter.com/KcUGl4HWYp — Матч ТВ (@MatchTV) August 22, 2021

Как бы там ни было, без Криштиану его команды начала очень бодро, а Дибала отправил мяч в сетку, когда секундомер отсчитал 2 минуты и 3 секунды. Это самый быстрый гол туринцев в матчах открытия с тех пор, как в серии А перешли на трехочковую систему. Внешне легко забил и расправившийся с защитой «зебр» Куадрадо, что, казалось, гарантировало «Юве» победу. За последние два сезона многие от такого отвыкли, но Аллегри вернулся, а вместе с ним ждут возвращения привычной мощи.

— Привезешь мне что-нибудь?

— Что именно?

— Удиви меня.



Коротко о первом матче «Ювентуса» в новом сезоне Серии А ??? pic.twitter.com/WY15ekiWAL — Матч ТВ (@MatchTV) August 22, 2021

Туринцы вели игру с запасом, дважды проверив на прочность каркас ворот, однако все испортил Щенсны. И если пенальти, который поляк привез, не зафиксировав мяч, можно назвать несчастным случаем, то второй гол — какое-то умопомрачение. Голкипер у линии поля решил обыграть Окаку, попал в него мячом, и 2:0 превратились в 2:2.

Ну а Роналду на поле в итоге вышел. Всего на полчаса, но сам факт уже опровергал версию о неготовность португальца к игре. Не говоря уже о случившемся на последних секундах. Когда Криштиану головой отправил мяч в сетку, это напоминало сюжет голливудских фильмов, только реальность оказалась иной: предупреждение за сорванную футболку и зафиксированный ВАР офсайд. А ложной ли в итоге оказалась тревога относительно возможного ухода — поймем в ближайшие дни.

«Ювентус» упустил победу на старте сезона. Не спас даже Роналду, который все-таки вышел во втором тайме



?? 60' Криштиану выходит на замену

?? 90+4' Забивает победный гол и снимает майку

? 90+5' VAR отменяет гол

??? 90+5' Рон получает желтую за неспортивное поведение pic.twitter.com/Hy1FNV6VrI — Матч ТВ (@MatchTV) August 22, 2021

«Наполи» — «Венеция» — 2:0 (Инсинье, 62, с пенальти. Эльмас, 72)

Премьера Лучано Спаллетти в Неаполе получилась инфарктной. Уже в середине первого тайма «Наполи» потерял нападающего Осимена, который при подаче углового ткнул соперника в лицо рукой и увидел перед собой красную карточку. Вскоре после перерыва со знаком «минус» отличился Инсинье, с 11-метровой отметки запустивший мяч куда-то в направлении Везувия. Однако с нервами у капитана все в порядке, и через несколько минут свой второй пенальти он реализовал и прибежал праздновать гол к Спаллетти. Инсинье забивает за «Наполи» на протяжении десяти сезонов и всего на один турнир отстает от Марека Хамшика и Антонио Жулиано.

Англия: у «Тоттенхэма» идеальный старт

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (Адамс, 30 — Гринвуд, 55)

Команда Уле Гуннара Сульшера в первом туре устроила настоящее шоу с четырьмя голевыми передачами Погба, однако в гостях у «святых» «красные дьяволы» совсем не оправдывали свое прозвище. Гости словно не сумели выбросить из головы прошлогодние 9:0, рассчитывая, что на обычно комфортном для них стадионе «Сент-Мэри» победа сама упадет к ногам. А «Саутгемптон» засушил игру и, перехватив инициативу, повел в счете, когда удар Адамса поставил Де Хеа в тупик благодаря рикошету от ноги Фреда. Игроки «МЮ» негодовали, считая, что атака началась с нарушения против Бруну Фернандеша, однако арбитр был непреклонен.

Но все-таки у команды Ральфа Хазенхюттля есть свои комплексы. Она не побеждала «дьяволов» на своем поле в десяти матчах подряд, причем в шести встречах вела в счете. Этим можно объяснить, что на второй тайм «Саутгемптон» вышел оберегать минимальное преимущество и добавил в центр третьего защитника. Только стоило ли менять то, что работает? Эту простую истину подтвердил сравнявший счет Гринвуд, который напомнил: в прошлом сезоне «МЮ», уступая к перерыву, сумел набрать 15 очков.

А если бы еще забил выдавший классный сольный номер Погба? Однако мяч разминулся с воротами на считанные сантиметры, и француз ограничился пятой в двух турах голевой передачей. Так мощно не начинал ни один ассистент в истории АПЛ, только «Саутгемптон» выстоял, показав, что называть «дьяволов» совершенными пока преждевременно. Хотя их серия из 27 (+17=10) гостевых матчей без поражений не может не вызывать восхищения — рекорд «Арсенала» — 2003/04 повторен.

«Вулверхемптон» — «Тоттенхэм» — 0:1 (Алли, 10, с пенальти)

Вернувшийся в заявку «шпор» Кейн начал матч АПЛ на скамейке запасных впервые с декабря 2018 года и только на 72-й минуте заменил Сон Хын Мина. Будь иначе, мы бы вряд ли увидели, как пенальти исполняет заработавший его Алли. И это стало заметным событием, ведь талантливый полузащитник впал в немилость к Жозе Моуринью, и гол в ворота «волков» стал для него первым успехом в премьер-лиге с марта прошлого года!

В итоге этого оказалось достаточно, чтобы новый наставник «Тоттенхэма» Нуну выиграл в гостях у своего бывшего клуба и начал работу в столице с двух сухих побед. Ворота на замке — заслуга всей команды и персонально Ллориса, который в воскресенье вошел в историю «шпор». 300-й матч француза в английском чемпионате позволил ему превзойти рекорд знаменитого капитана лондонцев Даррена Андертона.

Испания: минимализм Симеоне и долгожданный гол Бэйла

«Атлетико» — «Эльче» — 1:0 (Корреа, 39)

Кажется, самая большая несправедливость прошлого сезона — завоевание мадридцами долгожданного титула при пустых трибунах. Но в воскресенье «Атлетико» получил небольшую компенсацию. Команда Диего Симеоне вышла на поле сквозь приветственный коридор соперников, а после того, как болельщики с каким-то безумным драйвом исполнили клубный гимн, капитан Коке поднял чемпионский кубок. Трогательной получилась и церемония в память ушедших из жизни во время пандемии 379 поклонников «Атлетико». Именно из стольких красных и белых гвоздик составили возложенный у кромки поля венок.

Игра же давалась хозяевам не слишком просто, и подарок промахнувшегося по мячу голкипера «Эльче» Кико Касильи пришелся, как нельзя кстати. Поймавший на старте сезона кураж Корреа такие моменты сейчас не упускает. На счету аргентинца три гола в двух турах и восемь — в десяти последних матчах. Это на один больше, чем в 67 предыдущих играх в красно-белой футболке. На данный момент Корреа — идеальная альтернатива пока выходящему на замену Суаресу. Уругваец же свое наверстает, а минимализм в результатах — это чемпионский почерк «Атлетико», который одержал 71-ю победу в первых ста официальных играх на «Ваньда Метрополитано» и 32 раза выиграл с перевесом в один мяч.

HIGHLIGHTS | @AngelCorrea32's 3rd goal of the season is worth all three points for @atletienglish! ???3?#AtletiElche pic.twitter.com/aOKZCFtruF — LaLiga English (@LaLigaEN) August 22, 2021

«Леванте» — «Реал» — 3:3 (Рохер Марти, 46. Кампанья, 57 . Робер, 79 — Бэйл, 5. Винисиус Жуниор, 73, 85)

На днях Бензема подписал новый контракт с «Реалом», а в воскресенье француз начал игру в Леванте с голевой передачи. Простой по исполнению и особенной по содержанию, ведь после нее мяч в сетку отправил Бэйл. Зинедин Зидан давно списал валлийца со счетов, однако Карло Анчелотти может найти общий язык с кем угодно, если речь не идет о Роббене и Рибери. Бэйл у итальянца твердый игрок основы, и это вдохновило валлийца на первый с сентября 2019 года гол в ла лиге. Возвращаясь к Бензема, отметим, что форвард сливочных записал на свой счет 91-й и потом 92-й ассистентские баллы. Среди действующих футболистов чемпионата Испании он уступает только неувядающему 40-летнему хавбеку «Бетиса» Хоакину (94).

Но, кажется, легкость, с которой «Реал» провел первый тайм, убаюкала гостей, тогда как «лягушки» после перерыва превратились в хищников. Рохер Марти сравнял счет, когда с начала второй половины прошло 28 секунд, и столь неудачных рестартов игры у сливочных не случалось с 1998 года. Дальше — больше: Кампанья с лета вогнал мяч в ближнюю «девятку» и вывел «Леванте» вперед. И все же мадридцы избежали катастрофы, так как Анчелотти что-то сделал с Винисиусом Жуниором.

Бразилец давно стал синонимом транжиры моментов, а в этом сезоне забил во втором туре подряд. Да еще дважды! Сначала умчался к воротам после паса Каземиру, а потом мгновенно ответил на третий гол хозяев, которым помог отскок от Алабы. Абсолютно безумная концовка вылилась в удаление блестящего в этот вечер Фернандеса. Голкипер примчался почти к центру поля и остановил прорыв Винисиуса при помощи рук.

Удаление! А так как лимит был исчерпан, в ворота отправился португальский защитник Рубен Везу. В новой роли ему требовалось продержаться почти десять минут. Получилось, да еще и без подвигов. Партнеры сменившего амплуа Везу отзащищались так, что не дали нанести ни одного удара в створ, а ничья — самый справедливый итог настоящего футбольного пиршества.

Германия: Левандовски повторил личный рекорд

«Бавария» — «Кельн» — 3:2 (Левандовски, 50. Гнабри, 58, 71- Модест, 60. Ут, 62)

Первый в сезоне домашний матч мюнхенцев начался с церемонии, посвященной памяти великого Герда Мюллера. Какое-то время молчали трибуны, да и «Бавария» словно спала. Словно от былой мощи времен Ханси Флика почти ничего не осталось, а Юлиану Нагельсманну перестроить чемпионов Германии на новый лад пока до конца не удалось.

«Einsatz und Identifikation



Eine Legende des FC Bayern



Ruhe in Frieden, Gerd M?ller!» pic.twitter.com/rHvSaTXoF4 — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) August 22, 2021

В первом туре случилась ничья в Менхенгладбахе. Теперь возникли проблемы с гораздо более скромным «Кельном». Их, правда, ничего не предвещало. Мусиала, сменивший в перерыве Сане, организовал очередной гол Левандовски. Благодаря баварскому вундеркинду отметивший накануне 33-й день рождения польский снайпер забил в 12-м кряду матче бундеслиги и повторил личный рекорд времен выступлений в Дортмунде в сезоне-2012/13.

Когда почин Левандовски поддержал Гнабри, гости выглядели обреченными на разгром. Однако «козлы» сделали невозможное, отыграв два мяча за две минуты. Для «Баварии» это что-то ненормальное, но хорошо то, что хорошо кончается. Тем более, для ставшего автором победного мяча Гнабри «Кельн» — самый удобный соперник. Победа есть, но пока мюнхенцы медленно запрягают.

Статистика дня

1-й в сезоне командой из ведущих европейских лиг с двумя пропущенными с пенальти голами стал «Райо Вальекано».

50 побед в серии А Жозе Моуринью одержал за рекордные с момента перехода на трехочковую систему 77 матчей.

50 матчей составляет стартовавшая еще до пандемии беспроигрышная серия «Славии» в чемпионате Чехии. Пражане — обладатели самой продолжительной текущей серии во всех высших лигах мира.

98 мячей забил в чемпионате Голландии нападающий «Фейеноорда» Линссен. Он на один гол обошел ветерана «Аякса» Тадича и стал самым результативным действующим футболистом турнира.

200 матчей в ла лиге провел защитник «Реала» Карвахаль.