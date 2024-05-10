«Интер» разгромил «Фрозиноне»

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«Интер» на выезде разгромил «Фрозиноне» в матче 36-го тура серии А — 5:0.

У гостей голы забили Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Тэйджон Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

«Интер» набрал 92 очка после 36 матчей. Команда Симоне Индзаги одержала 29-ю победу в этом сезоне.

«Фрозиноне» с 32 очками — на 16-й строчке.