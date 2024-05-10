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Сегодня, 23:37

«Интер» разгромил «Фрозиноне»

Руслан Минаев
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Марко Арнаутович и Хакан Чалханоглу празднуют гол «Интера» в ворота «Фрозиноне».
Фото Reuters

«Интер» на выезде разгромил «Фрозиноне» в матче 36-го тура серии А — 5:0.

У гостей голы забили Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Тэйджон Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

«Интер» набрал 92 очка после 36 матчей. Команда Симоне Индзаги одержала 29-ю победу в этом сезоне.

«Фрозиноне» с 32 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 36-й тур
10 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
0:5
Интер

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фрозиноне
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 35 13 12 10 53-44 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 0 : 5
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 - : -
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 - : -
12.05 16:00
Верона – Торино
 - : -
12.05 19:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
12.05 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
13.05 19:30
Лечче – Удинезе
 - : -
13.05 21:45
Фиорентина – Монца
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 30 1 11
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