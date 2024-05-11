«Комо» под руководством Фабрегаса вышел в серию А

«Комо» сыграл вничью с «Козенцой» в матче 38-го тура второго дивизиона Италии.

Благодаря этой ничьей команда, которую тренирует экс-полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас, заняла 2-е место в турнирной таблице и вышла в серию А. Ранее путевку в элиту получила «Парма», ставшая первой.

«Венеция» и «Кремонезе» заняли 3-е и 4-е места соответственно и вышли в 1/2 плей-офф за право сыграть в стыках. «Катанзаром», «Палермо», «Сампдория» и «Брешия» заняли 5-8-е места и сыграют в 1/4-й.