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Сегодня, 11:16

«Наполи» не собирается продавать Хвичу, несмотря на интерес «ПСЖ» и клубов АПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен сохранить полузащитника Хвичу Кварацхелию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на интерес «ПСЖ» и ряда клубов АПЛ, руководство неаполитанцев рассчитывает, что 23-летний грузин останется в команде.

«Наполи» собирается предложить футболисту новый контракт на улучшенных условиях и готов обсудить сумму отступных. Итальянская команда хочет заключить сделку с игроком до конца сезона-2023/24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне футболист забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 42 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.

Нынешний контракт Кварацхелии действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 80 миллионов евро.

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