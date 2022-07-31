В «Торино» сообщили об аренде Алексея Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил, что клуб оформляет трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом «СЭ»

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.