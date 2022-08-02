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«В «Аталанте» русский был в заложниках — жду его в «Торино». Что говорят в Италии о трансфере Миранчука

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Виртуальная футболка «Торино» для Алексея Миранчука.
Фото Соцсети
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Мнения о переходе Алексея разделились.

Алексей Миранчук в шаге от перехода из «Аталанты» в «Торино». В воскресенье сделку подтвердил спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти, который раскрыл «СЭ» детали трансфера: «Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — уточнил он.

Ожидается, что в ближайшие дни Алексей пройдет медосмотр. Пока клубы не объявили о трансфере официально, но в итальянских медиа российского игрока обсуждают уже несколько дней.

«СЭ» приводит самые резонансные мнения журналистов и болельщиков.

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Инсайды о трансфере: когда медосмотр в «Торино» и почему «Аталанта» затягивает сделку

Издание TuttoMercato сообщает, что медосмотр Миранчука перед переходом в «Торино» состоится сегодня. Это опровергает инсайдер Джанлука Ди Марцио — по его данным, в настоящий момент медобследование игрока отложено, так как «Аталанта» взяла небольшую паузу из-за переговоров по Адемоле Лукману. Как только вингер «РБ Лейпциг» официально перейдет в клуб из Бергамо, Алексей получит зеленый свет на переход в «Торино».

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Анализируя трансфер, издание Calciomercato вспоминает, что туринский клуб интересовался российским хавбеком еще полгода назад. Тогда «Аталанта» не отпустила Алексея, и в «Торино» переключились на сенегальца Дембу Сека из клуба СПАЛ. Трансфер себя не оправдал: большую часть матчей Сек провел на скамейке, в пяти матчах вышел на замену и не отметился результативными действиями.

При этом Corriere dello Sport отмечает, что Миранчук тоже выпал из основной обоймы «Аталанты»: Алексей не поехал на товарищеский матч против «Ньюкасла», а по ходу предсезонки сыграл лишь в одном матче — против «Валь Серианы» (15:0), в котором оформил хет-трик.

По неофициальным данным, «Торино» оформит аренду Миранчука с правом выкупа за 12-13 миллионов евро. «Учитывая стоимость Алексея и то, что два года назад его купили за 14,5 миллионов евро, — это отличное решение для всех», — считает Фабио Дженнари из Prima Bergamo. Однако журналист признает, что трансфер Миранчука себя не оправдал: «Он должен был стать для нас новым Иличичем».

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Что говорят болельщики «Торино» и «Аталанты»

На футбольных форумах и в соцсетях мнения по поводу ухода Миранчука из «Аталанты» разделились.

«Отдавать его — большая ошибка. Это высококлассный игрок», — написал фанат под ником Davide в комментариях к новости на сайте calcioatalanta.it.

Многие убеждены: не принять предложение «Торино» было бы безумием. «Аренда с правом выкупа за 12 миллионов — хороший вариант. Это позволило бы нам заработать на трансферы следующим летом», — считает фанат «Аталанты».

«Гасперини держит русского в заложниках, — заявил @golovinisimo в соцсетях. — Он мог зимой уйти в «Дженоа», но вместо этого еще полгода сидел в запасе».

Несмотря на то, что официальная презентация Алексея еще не состоялась, в соцсетях уже появилась футболка «Торино» с 59-м номером.

Виртуальная футболка "Торино" для Алексея Миранчука. Фото Соцсети
Виртуальная футболка «Торино» для Алексея Миранчука.
Фото Соцсети

«С нетерпением жду Миранчука в «Торино», — написал фанат «быков».

«Миранчук уходит? Не-е-т, только не это», — сожалеет болельщик «Аталанты» под ником MM2Role.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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Тренер-металлист и много молодежи. Что ждет Миранчука в «Торино»
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