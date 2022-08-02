«В «Аталанте» русский был в заложниках — жду его в «Торино». Что говорят в Италии о трансфере Миранчука
Алексей Миранчук в шаге от перехода из «Аталанты» в «Торино». В воскресенье сделку подтвердил спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти, который раскрыл «СЭ» детали трансфера: «Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — уточнил он.
Ожидается, что в ближайшие дни Алексей пройдет медосмотр. Пока клубы не объявили о трансфере официально, но в итальянских медиа российского игрока обсуждают уже несколько дней.
«СЭ» приводит самые резонансные мнения журналистов и болельщиков.
Инсайды о трансфере: когда медосмотр в «Торино» и почему «Аталанта» затягивает сделку
Издание TuttoMercato сообщает, что медосмотр Миранчука перед переходом в «Торино» состоится сегодня. Это опровергает инсайдер Джанлука Ди Марцио — по его данным, в настоящий момент медобследование игрока отложено, так как «Аталанта» взяла небольшую паузу из-за переговоров по Адемоле Лукману. Как только вингер «РБ Лейпциг» официально перейдет в клуб из Бергамо, Алексей получит зеленый свет на переход в «Торино».
Анализируя трансфер, издание Calciomercato вспоминает, что туринский клуб интересовался российским хавбеком еще полгода назад. Тогда «Аталанта» не отпустила Алексея, и в «Торино» переключились на сенегальца Дембу Сека из клуба СПАЛ. Трансфер себя не оправдал: большую часть матчей Сек провел на скамейке, в пяти матчах вышел на замену и не отметился результативными действиями.
При этом Corriere dello Sport отмечает, что Миранчук тоже выпал из основной обоймы «Аталанты»: Алексей не поехал на товарищеский матч против «Ньюкасла», а по ходу предсезонки сыграл лишь в одном матче — против «Валь Серианы» (15:0), в котором оформил хет-трик.
По неофициальным данным, «Торино» оформит аренду Миранчука с правом выкупа за 12-13 миллионов евро. «Учитывая стоимость Алексея и то, что два года назад его купили за 14,5 миллионов евро, — это отличное решение для всех», — считает Фабио Дженнари из Prima Bergamo. Однако журналист признает, что трансфер Миранчука себя не оправдал: «Он должен был стать для нас новым Иличичем».
Что говорят болельщики «Торино» и «Аталанты»
На футбольных форумах и в соцсетях мнения по поводу ухода Миранчука из «Аталанты» разделились.
«Отдавать его — большая ошибка. Это высококлассный игрок», — написал фанат под ником Davide в комментариях к новости на сайте calcioatalanta.it.
Многие убеждены: не принять предложение «Торино» было бы безумием. «Аренда с правом выкупа за 12 миллионов — хороший вариант. Это позволило бы нам заработать на трансферы следующим летом», — считает фанат «Аталанты».
«Гасперини держит русского в заложниках, — заявил @golovinisimo в соцсетях. — Он мог зимой уйти в «Дженоа», но вместо этого еще полгода сидел в запасе».
Несмотря на то, что официальная презентация Алексея еще не состоялась, в соцсетях уже появилась футболка «Торино» с 59-м номером.
«С нетерпением жду Миранчука в «Торино», — написал фанат «быков».
«Миранчук уходит? Не-е-т, только не это», — сожалеет болельщик «Аталанты» под ником MM2Role.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -