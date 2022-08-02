«В «Аталанте» русский был в заложниках — жду его в «Торино». Что говорят в Италии о трансфере Миранчука

Мнения о переходе Алексея разделились.

Алексей Миранчук в шаге от перехода из «Аталанты» в «Торино». В воскресенье сделку подтвердил спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти, который раскрыл «СЭ» детали трансфера: «Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — уточнил он.

Ожидается, что в ближайшие дни Алексей пройдет медосмотр. Пока клубы не объявили о трансфере официально, но в итальянских медиа российского игрока обсуждают уже несколько дней.

«СЭ» приводит самые резонансные мнения журналистов и болельщиков.

Инсайды о трансфере: когда медосмотр в «Торино» и почему «Аталанта» затягивает сделку

Издание TuttoMercato сообщает, что медосмотр Миранчука перед переходом в «Торино» состоится сегодня. Это опровергает инсайдер Джанлука Ди Марцио — по его данным, в настоящий момент медобследование игрока отложено, так как «Аталанта» взяла небольшую паузу из-за переговоров по Адемоле Лукману. Как только вингер «РБ Лейпциг» официально перейдет в клуб из Бергамо, Алексей получит зеленый свет на переход в «Торино».

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Анализируя трансфер, издание Calciomercato вспоминает, что туринский клуб интересовался российским хавбеком еще полгода назад. Тогда «Аталанта» не отпустила Алексея, и в «Торино» переключились на сенегальца Дембу Сека из клуба СПАЛ. Трансфер себя не оправдал: большую часть матчей Сек провел на скамейке, в пяти матчах вышел на замену и не отметился результативными действиями.

При этом Corriere dello Sport отмечает, что Миранчук тоже выпал из основной обоймы «Аталанты»: Алексей не поехал на товарищеский матч против «Ньюкасла», а по ходу предсезонки сыграл лишь в одном матче — против «Валь Серианы» (15:0), в котором оформил хет-трик.

По неофициальным данным, «Торино» оформит аренду Миранчука с правом выкупа за 12-13 миллионов евро. «Учитывая стоимость Алексея и то, что два года назад его купили за 14,5 миллионов евро, — это отличное решение для всех», — считает Фабио Дженнари из Prima Bergamo. Однако журналист признает, что трансфер Миранчука себя не оправдал: «Он должен был стать для нас новым Иличичем».

Что говорят болельщики «Торино» и «Аталанты»

На футбольных форумах и в соцсетях мнения по поводу ухода Миранчука из «Аталанты» разделились.

«Отдавать его — большая ошибка. Это высококлассный игрок», — написал фанат под ником Davide в комментариях к новости на сайте calcioatalanta.it.

Многие убеждены: не принять предложение «Торино» было бы безумием. «Аренда с правом выкупа за 12 миллионов — хороший вариант. Это позволило бы нам заработать на трансферы следующим летом», — считает фанат «Аталанты».

«Гасперини держит русского в заложниках, — заявил @golovinisimo в соцсетях. — Он мог зимой уйти в «Дженоа», но вместо этого еще полгода сидел в запасе».

Несмотря на то, что официальная презентация Алексея еще не состоялась, в соцсетях уже появилась футболка «Торино» с 59-м номером.

Виртуальная футболка «Торино» для Алексея Миранчука. Фото Соцсети

«С нетерпением жду Миранчука в «Торино», — написал фанат «быков».

«Миранчук уходит? Не-е-т, только не это», — сожалеет болельщик «Аталанты» под ником MM2Role.