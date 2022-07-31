Миранчук перешел в культовую итальянскую команду. Для россиянина это отличный шанс перезагрузить карьеру

Алексей на правах аренды перебрался из «Аталанты» в «Торино».

Ну вот и славненько! Рад за Алексея Миранчука, который наконец-то покидает убогий город Бергамо и команду «Аталанта», где на нем давно поставили крест. Два сезона тренировок — с периодическими вкраплениями в большой футбол — под руководством Джана Пьеро Гасперини обязаны были принести ему немало пользы. Но когда тебе 26 лет, то надо все-таки рассчитывать на постоянную игровую практику. И теперь у Миранчука есть шанс ее получить.

Впрочем, шансом этим еще надо воспользоваться: переход в «Торино» вовсе не означает, что россиянину гарантировано место в стартовом составе. Не будем забывать, что главный тренер Иван Юрич — это ученик Гасперини со всеми вытекающими отсюда непростыми последствиями. Требования хорвата мало в чем уступают требованиям его учителя, а характер у него еще тот: вы и сами наверняка читали, как он на днях подрался со своим спортивным директором на сборе в Австрии. В прямом эфире Юрич способен отправить в известном всем направлении любого тележурналиста, а уже этим летом он дважды готов был подать в отставку.

Так что Миранчуку придется иметь дело еще с одним нервным персонажем, зато у Юрича есть положительная черта, несвойственная Гасперини: в публичном пространстве он защищает своих игроков от критики. Доработает ли Юрич в «Торино» до конца сезона — вопрос открытый.

Но в любом случае Миранчук попал в исторический для серии А клуб. Это у провинциальной «Аталанты» нет никаких достижений в итальянском футболе, не считая одного Кубка Италии, а «Торино» — это неотъемлемая часть всего кальчо. Да, все заслуги клуба давно в прошлом, а сегодня это классический середняк серии А, но историческая память о великом «Торино» конца 40-х годов прошлого века настолько мощна, что ее инерции хватает до сих пор.

Тот великий «Торино» разбился в авиакатастрофе на подлете к Турину 4 мая 1949 года: казалось бы, сколько лет уже минуло с тех пор! Но если вам вдруг доведется побывать в музее на трагическом холме Суперга, вы поймете, что память о тех футбольных героях настолько свежа, что не дает расслабиться и нынешнему поколению игроков «Торо», от которых болельщики всегда ждут максимальной самоотдачи в память о погибших кумирах.

На собственном примере могу заверить, что, побывав однажды на памятном мероприятии в честь гибели той команды, я навсегда запомнил непередаваемые ощущения от этого события. Ежегодно 4 мая вся команда отправляется на Супергу, где в похоронной тишине поименно громко зачитывают фамилии всех погибших тогда игроков. Атмосфера при этом такова, что предательские мурашки сами бегут по коже, каким бы циником ты себя ни считал. С того самого 4 мая 1949 года футбольный «Торино» — это святая память для всего Турина, а в самом городе все знают, что именно «Торо» является там клубом номер один.

Алексей Миранчук (в белой форме). Фото Global Look Press

Да-да, не самый популярный во всей Италии «Ювентус», а именно «Торино». А туринское дерби — это отдельная и историческая песня: Миранчук скоро это поймет!

Турин — первая столица объединенной Италии, это вам не Бергамо, который в Италии мало кому интересен и знаком. Город насыщен знаковыми памятниками и музеями культуры и истории, а Египетский музей и вовсе считается мировым достоянием. Музей кино в Турине уникален в своем роде, ну а про автомобильный завод «Фиат» и «Ювентус» вы и сами все знаете. Город принимал зимнюю Олимпиаду-2006 и еще немало других знаковых спортивных мероприятий, а в последние годы тут играется Итоговый турнир года AТР. Короче говоря, из провинциального Бергамо Миранчук перебирается в один из главных городов Италии.

А еще он будет теперь играть в клубе, которым владеет одна из самых известных и заметных фигур в мире итальянского футбола и медийного бизнеса. Этого человека зовут Урбано Кайро, и он является главным акционером двух главных изданий в Италии — общеполитической Corrirere della Sera и легендарной La Gazzeta dello Sport. Так что Миранчук получает теперь шанс почаще попадать на страницы ведущего спортивного издания всей Западной Европы. Это вам не провинциальная Eco di Bergamo. А еще можно вспомнить, что именно в Турине издается другая общенациональная спортивная газета — Tuttosport. Да, многие (возможно, справедливо) называют ее второсортным, а то и вовсе третьесортным изданием, но факт остается фактом: газету активно продают прежде всего на севере Италии, и она целыми полосами каждый день пишет про «Торино».

Так что Миранчук не просто переезжает из Бергамо в Турин, а попадает в иную реальность. Хочется верить, что на это раз он сумеет грамотно перестроиться, ведь из «Локомотива» в «Аталанту» он перешел абсолютно не подготовленным по всем параметрам. Судя по всему, трансфер Алексея в «Торино» организовали братья Джуффрида, у которых хорошие отношения с Кайро, благо они уже заводили в клуб и других игроков. Будем надеться, что Миранчук сумеет проявить себя ярче и наглее, чем в «Аталанте», и найдет общий язык с Юричем.

Накануне «Торино» проиграл контрольный матч французской «Ницце» со счетом 0:1. А уже 6 августа команда Юрича сыграет дома в Кубке Италии против «Палермо» или «Реджаны». Ну а 13 августа «Торо» ждет первый матч в серии А — против новичка серии А «Монцы». Так что у Миранчука нет времени на раскачку. Может, это и хорошо? Пожелаем Алексею удачи в новом клубе!