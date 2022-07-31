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Миранчук перешел в культовую итальянскую команду. Для россиянина это отличный шанс перезагрузить карьеру

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук (в белой форме).
Фото Global Look Press
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Алексей на правах аренды перебрался из «Аталанты» в «Торино».

Ну вот и славненько! Рад за Алексея Миранчука, который наконец-то покидает убогий город Бергамо и команду «Аталанта», где на нем давно поставили крест. Два сезона тренировок — с периодическими вкраплениями в большой футбол — под руководством Джана Пьеро Гасперини обязаны были принести ему немало пользы. Но когда тебе 26 лет, то надо все-таки рассчитывать на постоянную игровую практику. И теперь у Миранчука есть шанс ее получить.

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Впрочем, шансом этим еще надо воспользоваться: переход в «Торино» вовсе не означает, что россиянину гарантировано место в стартовом составе. Не будем забывать, что главный тренер Иван Юрич — это ученик Гасперини со всеми вытекающими отсюда непростыми последствиями. Требования хорвата мало в чем уступают требованиям его учителя, а характер у него еще тот: вы и сами наверняка читали, как он на днях подрался со своим спортивным директором на сборе в Австрии. В прямом эфире Юрич способен отправить в известном всем направлении любого тележурналиста, а уже этим летом он дважды готов был подать в отставку.

Так что Миранчуку придется иметь дело еще с одним нервным персонажем, зато у Юрича есть положительная черта, несвойственная Гасперини: в публичном пространстве он защищает своих игроков от критики. Доработает ли Юрич в «Торино» до конца сезона — вопрос открытый.

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Но в любом случае Миранчук попал в исторический для серии А клуб. Это у провинциальной «Аталанты» нет никаких достижений в итальянском футболе, не считая одного Кубка Италии, а «Торино» — это неотъемлемая часть всего кальчо. Да, все заслуги клуба давно в прошлом, а сегодня это классический середняк серии А, но историческая память о великом «Торино» конца 40-х годов прошлого века настолько мощна, что ее инерции хватает до сих пор.

Тот великий «Торино» разбился в авиакатастрофе на подлете к Турину 4 мая 1949 года: казалось бы, сколько лет уже минуло с тех пор! Но если вам вдруг доведется побывать в музее на трагическом холме Суперга, вы поймете, что память о тех футбольных героях настолько свежа, что не дает расслабиться и нынешнему поколению игроков «Торо», от которых болельщики всегда ждут максимальной самоотдачи в память о погибших кумирах.

На собственном примере могу заверить, что, побывав однажды на памятном мероприятии в честь гибели той команды, я навсегда запомнил непередаваемые ощущения от этого события. Ежегодно 4 мая вся команда отправляется на Супергу, где в похоронной тишине поименно громко зачитывают фамилии всех погибших тогда игроков. Атмосфера при этом такова, что предательские мурашки сами бегут по коже, каким бы циником ты себя ни считал. С того самого 4 мая 1949 года футбольный «Торино» — это святая память для всего Турина, а в самом городе все знают, что именно «Торо» является там клубом номер один.

Алексей Миранчук (в белой форме). Фото Global Look Press
Алексей Миранчук (в белой форме).
Фото Global Look Press

Да-да, не самый популярный во всей Италии «Ювентус», а именно «Торино». А туринское дерби — это отдельная и историческая песня: Миранчук скоро это поймет!

Турин — первая столица объединенной Италии, это вам не Бергамо, который в Италии мало кому интересен и знаком. Город насыщен знаковыми памятниками и музеями культуры и истории, а Египетский музей и вовсе считается мировым достоянием. Музей кино в Турине уникален в своем роде, ну а про автомобильный завод «Фиат» и «Ювентус» вы и сами все знаете. Город принимал зимнюю Олимпиаду-2006 и еще немало других знаковых спортивных мероприятий, а в последние годы тут играется Итоговый турнир года AТР. Короче говоря, из провинциального Бергамо Миранчук перебирается в один из главных городов Италии.

А еще он будет теперь играть в клубе, которым владеет одна из самых известных и заметных фигур в мире итальянского футбола и медийного бизнеса. Этого человека зовут Урбано Кайро, и он является главным акционером двух главных изданий в Италии — общеполитической Corrirere della Sera и легендарной La Gazzeta dello Sport. Так что Миранчук получает теперь шанс почаще попадать на страницы ведущего спортивного издания всей Западной Европы. Это вам не провинциальная Eco di Bergamo. А еще можно вспомнить, что именно в Турине издается другая общенациональная спортивная газета — Tuttosport. Да, многие (возможно, справедливо) называют ее второсортным, а то и вовсе третьесортным изданием, но факт остается фактом: газету активно продают прежде всего на севере Италии, и она целыми полосами каждый день пишет про «Торино».

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Так что Миранчук не просто переезжает из Бергамо в Турин, а попадает в иную реальность. Хочется верить, что на это раз он сумеет грамотно перестроиться, ведь из «Локомотива» в «Аталанту» он перешел абсолютно не подготовленным по всем параметрам. Судя по всему, трансфер Алексея в «Торино» организовали братья Джуффрида, у которых хорошие отношения с Кайро, благо они уже заводили в клуб и других игроков. Будем надеться, что Миранчук сумеет проявить себя ярче и наглее, чем в «Аталанте», и найдет общий язык с Юричем.

Накануне «Торино» проиграл контрольный матч французской «Ницце» со счетом 0:1. А уже 6 августа команда Юрича сыграет дома в Кубке Италии против «Палермо» или «Реджаны». Ну а 13 августа «Торо» ждет первый матч в серии А — против новичка серии А «Монцы». Так что у Миранчука нет времени на раскачку. Может, это и хорошо? Пожелаем Алексею удачи в новом клубе!

Алексей Миранчук
Футбол
Олимпиада
ФК Аталанта
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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