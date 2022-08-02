Тренер-металлист и много молодежи. Что ждет Миранчука в «Торино»

Пока перспективы играть больше, чем в «Аталанте» , у Алексея неплохие.

Тренер

Вообще-то, Иван Юрич больше ассоциируется с Генуей, нежели с Турином. В портовом городе 46-летний хорват провел последние четыре года игровой карьеры, выступая за «Дженоа». Причем та команда «грифонов» была определенно сильнейшей в XXI веке. В сезоне-2008/09 «россоблу» залетели на пятое место в серии А, едва не попав в Лигу чемпионов (уступили «Фиорентине» только по дополнительным показателям). В «Дженоа» сверкали Диего Милито и Тиаго Мотта, которые вскоре ушли в «Интер», а также позже оказавшиеся в России Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти. А тренировал всю эту бригаду Джан Пьеро Гасперини.

Именно с тех пор их с Юричем связывают особые отношения. Когда хорват в 2010-м закончил играть, то возглавил одну из молодежных команд «Дженоа». А через год Гасперини взял Юрича помощником в «Интер», но там они продержались всего пару месяцев.

Иван Юрич. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Но хорвата все равно тянуло в Геную. Он трижды возглавлял «Дженоа», и трижды безумный владелец клуба Энрико Прециози его увольнял. Все это не лучшим образом сказывалось на его репутации — мало ли в Италии тренеров, которые ходят по кругу в провинциальных клубах, сменяя друг друга без особого успеха. То, что Юрич по итогам сезона-2015/16 занял второе место в голосовании на лучшего тренера года, получив «Серебряную скамейку» (Panchina d'Argentо), казалось просто эпизодом (коуч впервые в истории вывел «Кротоне» в серию А).

Назначение летом 2019 года в только что вернувшуюся в элиту «Верону» воспринималось скорее со скепсисом. У «джаллоблу» были скромнейшие состав и бюджет — их зарплатная ведомость была последней в серии А, всего 25 миллионов евро. Но это не помешало им взлететь на девятое место, обогнав, например, «Фиорентину», «Парму» и «Торино». А через год «Верона» финишировала десятой.

При этом Юрич мастерски прокачивал игроков. За два года его работы «Верона» продала Амира Ррахмани («Наполи», 14,2 миллина евро), Мараша Кумбуллу («Рома», 26 миллионов евро), Софьяна Амрабата («Фиорентина», 19,5 миллионов евро) и Марко Ловато («Аталанта», 8 миллионов). А игравший в аренде Маттео Пессина вернулся в «Аталанту» футболистом основы и через год стал чемпионом Европы.

Первый год работы в «Торино» тоже получился успешным. После нескольких лет унылой борьбы за выживание легендарный клуб поднялся в топ-10, в какой-то момент даже претендуя на еврокубки. А сам Юрич получал отличную прессу. На него обратили внимание даже неспортивные издания — например, Forbes посвятил ему большой материал с пафосным заголовком «Юрич вдохновляет возрождение «Торино».

Иван Юрич. Фото Global Look Press

При этом, переезжая в Турин, хорват надеялся, что условия в новом клубе будут не такие спартанские, как в «Вероне». И был разочарован, поняв, что это не так. Юрич не стеснялся об этом говорить: «Я и мои помощники не знали, что «Торино» находится в условиях жесткой экономии. На самом деле это большая проблема — потерять важных игроков, а взамен взять футболистов лишь аренду».

Специалист в принципе не стесняется говорить, что думает. Он был недоволен работой медицинского штаба, и осенью «Торино» покинул многолетний доктор Паоло Минафра.

Ну и еще одна забавная деталь: Юрич — большой фанат дэт-металла и регулярно гонял на концерты.

«Я начал в 14 с Metallica и Megadeth, потом перешел к более агрессивным вещам. Дэт-метал — моя страсть. Такие группы, как Napalm Death, Obituary и Carcass, — настоящие артисты. А альбом «Kill'em All» от Metallica изменил мою жизнь. Но футболисты ни хрена не понимают в музыке, они знают ее очень поверхностно. Единственным металлистом, с которым я играл за всю карьеру, был один аргентинский вратарь из «Кротоне», — рассказывал он журналу Rolling Stone.

Тактика

У Юрича репутация верного ученика Гасперини, который проповедует те же игровые принципы, что и коуч «Аталанты». Хорват опирается на схему 3-4-3, которая трансформируется в 3-4-2-1 при владении и 5-4-1 без мяча, и персональный прессинг.

В прошлом сезоне именно «Торино» был самой прессингующей командой серии А — показатель PPDA, фиксирующий количество передач, которое команда дает сделать сопернику перед отбором, у «Торо» равнялся 7,68. На втором месте в чарте «Аталанта» (8,43), на третьем, что показательно, «Верона» (8,79).

Понятно, что есть различия в деталях и нюансах, но в целом принципы такой игры Миранчук должен был усвоить за два сезона в «Аталанте».

Состав

Хитом последней недели в интернете стала стычка между Юричем и спортивным директором «Торо» Давиде Ваньяти, которые едва не подрались на сборе в Австрии. Хорват жаловался на селекцию осенью и сильно недоволен ею сейчас. Игроки, взятые в аренду и здорово проявившие себя в прошлом сезоне — Томмазо Побега, Йосип Брекало, Деннис Прат, Роландо Мандрагора, Марко Пьяца, — ушли. Плюс не продлили контракт с живой легендой клуба и капитаном Андреа Белотти. А одного из лучших центральных защитников серии А прошлого сезона Бремера продали в «Ювентус» за 41 миллион евро.

Понятно, что Юрич и фанаты в ярости, поскольку замены ушедшим пока особо нет. Из хороших новостей только то, что «Торино» выкупил права на опорника Самуэле Риччи, который в 20 лет успел дебютировать в сборной Италии, и центрфорварда Пьетро Пеллегри, потратив на это в сумме 13,5 миллиона евро. Плюс в «Марселе» взяли в аренду вингера Неманью Радоньича.

Самуэле Риччи. Фото Global Look Press

Что касается Миранчука (что характерно, его тоже взяли в аренду), то из ушедших его конкурентами были Прат, Пьяца и Брекало. Особенно хорош был последний — 32 матча, семь голов и два ассиста. Получается, что из конкурентов на позиции атакующих полузащитников (те самые два при владении) у Алексея серб Радоньич, вернувшийся из очередной аренды и некогда считавшийся большим талантом Симоне Верде (штрафные он все еще исполняет божественно), а также молодежь в лице Кристофера Хорвата, Винченцо Миллико или Демба Сека.

Впрочем, до конца трансферного окна еще месяц, и, возможно, Ваньято приведет кого-то еще.