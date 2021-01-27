Презентация Кокорина в «Фиорентине»: его назвали бывшим футболистом, а он хочет быть плохим парнем на поле

В среду новичка «фиалок» Александра Кокорина представители журналистам — он дал обширную пресс-конференцию во Флоренции, на которой рассказал о мотивации, заключении и своих кумирах в футболе. При этом нападающий ни разу не упомянул названия своих бывших российских команд.

Общение проходило в режиме онлайн на итальянском языке. В объективе камер находились только Кокорин и спортивный директор клуба Даниэле Праде — он выступил с короткой протокольной речью, представив форварда журналистам.

Затем выяснилось, что у переводчика проблемы со связью. Так что первые слова Александра оказались необычными для презентации:

— Мне кажется, зависло что-то.

Переводчик на время вернулся, но потом снова пропал. На помощь пришла внезапно появившаяся девушка, которая и переводила вопросы.

Цель

— Я хочу поприветствовать всех, — сказал новый нападающий «фиалок» после заминки. — Рад здесь находиться. Спасибо большое спортивному директору за представление. Счастлив здесь оказаться, постараюсь показать самые лучшие качества. Надеюсь, что буду побеждать с «Фиорентиной» и завоевывать трофеи вместе с командой.

— Что вы знаете о ней?

— Это большой клуб с историей, о котором я слышал, еще когда был маленьким. Я здесь уже два дня, меня тепло приняли, почувствовал хорошее отношение и со стороны руководства, и со стороны тренерского штаба, и со стороны партнеров. Это хороший вызов.

— Какова ваша цель в «Фиорентине»?

— Приносить помощь в каждом матче, радовать болельщиков, брать титулы. Хочу, чтобы «Фиорентина» поднималась как можно выше в турнирной таблице.

Капелло и Манчини

— Правда ли, что Фабио Капелло помог с переходом? Общаетесь ли вы с ним?

— Об этом много писали и в Италии, и в России — что Капелло и Манчини сыграли большую роль в трансфере. Это привилегия — посоветоваться с ними. Я им благодарен, с ними на связи, но по-дружески. Недавно говорил с Фабио, поблагодарил за все.

— Манчини говорил, что вы могли бы выступать в «Реале». Эти слова подбадривают и помогают забыть о прошлом?

— Мне посчастливилось играть под руководством обоих тренеров — хорошо получалось и при мистере Манчини, и при мистере Капелло. Они отзывались обо мне хорошо, потому что видели, как я себя проявлял на поле. Это самая высокая оценка моей работы — от больших специалистов. Они в том числе помогают забыть те ошибки.

— Какие футболисты вам нравятся?

— На данный момент — форварды, например, как действует Златан Ибрагимович. Он показывает хороший футбол, учитывая, сколько лет швед находится на высшем уровне. Криштиану, конечно, — его статистика заставляет наблюдать за ним. Все понимают, какие это большие игроки. А раньше нравился Роналдо, который толстенький. (Улыбается.)

Итальянский язык и тюрьма

— Есть ли в вашем контракте пункт о том, что вы должны учить итальянский язык? Собираетесь ли это делать?

— Такого положения в договоре нет, но мы с женой уже обратились к русско-итальянскому преподавателю, 29 января выстроим график занятий. Сейчас много дел, которыми нужно заняться: пройти различные тесты, решить вопрос с жильем. Как только со всем разберемся, то появится время — и семьей станем учить итальянский.

— Все удивились, когда стало известно о вашем переходе, — как футболиста с таким прошлым можно приобрести? Что вы думаете о своем прошлом? И собираетесь ли вы перенести ярлык «бэд бой», то есть плохой мальчик, на поле?

— Я уже понес наказание за то, что совершил в своей стране. Да, совершил ошибку, за которую расплатился. Действительно постараюсь ярлык «бэд бой» в хорошем смысле перенести на поле. Ту историю уже все забыли. Сейчас новая страница моей карьеры — переехал в новую страну и намерен всем отвечать на тот случай на газоне.

Ход переговоров

— Как вы оцениваете свою форму?

— Чувствую себя хорошо. В январе приступил к занятиям на сборе, проводил по две тренировки в день, шла тяжелая силовая работа. Надеюсь, с физической подготовкой проблем не возникнет.

— Что нового вы можете дать «Фиорентине»?

— Что могу дать? У меня есть хорошие сезоны, которые проводил на своей позиции: получалось забивать много голов, ассистировать. Главное — быть здоровым, выходить на поле. Приложу все усилия, чтобы атака «Фиорентины» стала чуть-чуть лучше.

— Как долго думали над предложением?

— «Фиорентина» давала хороший контракт — такой же, как в предыдущей команде, на 3,5 года. Условия мы не меняли. Приятно, что клуб такого уровня обратился к нам. У нас был день на раздумья, и за это время мы приняли решение о переходе. Я тогда находился на сборе в Дубае. Позвонили и сказали, что «Фиорентина» хочет меня купить. После этого руководство бывшей команды сказало принять решение. Обсудили с семьей и посчитали, что нужно уехать.

— Почему отправились за границу только сейчас, а не раньше?

— Так получилось. У меня были хорошие тренеры, я проводил хорошие сезоны. И находился в клубе, который постоянно играл в Европе. Надеялся, что проявлю себя, выступая за российский клуб. Но жизненные ситуации складываются разные. Все так совпало, что нужно было переехать сюда. Плюс на меня вышла отличная команда.

«Вы бывший футболист»

— Вы с кем-то советовались при выборе?

— Именно этот переход обсуждал только с семьей, так как времени почти не оставалось, следовало быстро принять решение. Кришито и другие звезды в разных командах рекомендовали попробовать себя в Европе. А Доменико меня поздравил. Привет ему большой.

— (Вопрос итальянского журналиста на русском с акцентом.) Добро пожаловать. Вы талантливый футболист, забили много голов, могли приехать в Италию и раньше, когда Капелло звал вас в Рим. После этого у вас началась полоса невезения — скандал с шампанским в Монте-Карло и 345 дней в тюрьме. В России пишут и говорят о том, что вы уже бывший футболист. Что ответите на это?

— Вы сейчас задавали вопрос так, как я буду через месяц на итальянском говорить. Это темы, которые можно обсуждать, но не на этой пресс-конференции. Хочу говорить о переходе, новой жизни в Италии. А то, что было, — все мы люди, у всех случаются ошибки, за которые я уже понес наказание.

Переезд и общение с тренером

— Как себя чувствуете после переезда?

— Чуть-чуть уставшим, ведь все происходило на скорую руку. Вы знаете, что сейчас тяжело получать визы, прилетать в Италию. А вокруг еще семья. Плюс мне здесь еще нужно было пройти тщательный медосмотр, так как в клубе произошла страшная трагедия (смерть экс-капитана «Фиорентины» Давиде Астори во сне в 2018 году из-за проблем с сердцем. — Прим. Г. Ч.). Все серьезно относятся к этому. С четверга начну тренироваться с командой. Ребята приняли замечательно. Сказали обращаться за помощью, если что-то нужно.

— Вы уже общались с тренером Чезаре Пранделли?

— Да, конечно. Он рассказал о своем видении. Созванивались еще тогда, когда «Фиорентина» проявила интерес. Хорошо поговорили, но он пока меня не трогает — прохожу все тесты. После них стафф доложит ему о том, как я выгляжу, какое у меня физическое состояние, когда буду готов приступить к работе.